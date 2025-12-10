Cala produzione industriale. UNC: “dato pessimo e allarmante”

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, la produzione industriale di ottobre scende dell’1% sul mese precedente e dello 0,3% su base tendenziale.

Proprio sulla base di questi dati e a commento di quanto evidenziato dall’Istat in merito alla produzione industriale italiana, è arrivato l’intervento di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il presidente di UNC ha infatti affermato: “Dato pessimo! Dopo il flebile rialzo di settembre si torna nuovamente in territorio negativo. Il ribasso maggiore, poi, si registra per i beni di consumo. Ennesima prova del fatto che se le famiglie non hanno soldi, i commercianti non vendono e le imprese non producono”.

E ancora, concludendo il suo intervento, Massimiliano Dona, ha ulteriormente specificato: “Se a questo si aggiunge il gap rispetto ai cali tendenziali durati ininterrottamente da febbraio 2023 a marzo 2025, per 26 mesi consecutivi, è chiaro che non la situazione è a dir poco allarmante. Servirebbe una manovra di bilancio seria per ridare slancio al Paese”.