Regali di Natale. Non indebitarsi e resistere alla spesa eccessiva. Non seguire i pregiudizi

Per chi non ci avesse ancora pensato col Black Friday o il Cyber Monday e loro surrogati, sono questi i giorni, anche incassate le tredicesime, in cui si comincia a pensare ai regali di Natale da fare ai propri cari.

Consiglio n.1. Se proprio non si sa cosa regalare… evitare di acquistare cose che poi non serviranno a nulla. Meglio un pensiero scritto per bene su un foglietto carino e, soprattutto per gli adolescenti, meglio un po’ di soldi.

Consiglio n.2. Resistere alle spese eccessive, anche se il nostro cervello sembra programmato per sottomettersi ai fronzoli del Natale, dimenticando la tristezza invernale, quando siamo stanchi e abbiamo altro a cui pensare. Un metodo è farsi una lista prima di andare a fare shopping, attenendosi ad essa e frenando le impulsività stimolate da chi ha solo interesse a vendere. Qui per approfondire:

Consiglio n.3. Evitare una sbornia di debiti, soprattutto col “compra ora, paga dopo”. Prima erano solo le carte di credito (con pagamenti all’inizio del mese successivo) ora imperversano piani di pagamento a breve termine offerti dai rivenditori. Che fanno leva sul valore temporale del denaro: i fondi disponibili nel presente hanno un valore maggiore rispetto allo stesso importo in futuro. Per capire che così non è, particolare attenzione va data agli interessi aggiunti alle rate successive alla prima. La gratificazione immediata dell’acquisto non giustifica una sorta di “compra ora, pentiti dopo”. Qui per approfondire:

Per chi, soprattutto per i bambini, non vuole consolidare le differenze di genere, è bene prestare attenzione alle estremizzazioni di un marketing aggressivo e potenzialmente dannoso. Non è detto che ad una bimba si debba per forza regalare una bambola e ad un bimbo automobiline e treni. Dipende dai soggetti, considerando anche che ci sono doni (tipo le costruzioni con mattoncini o device che non siano rosa per le bimbe e azzurri per i bimbi) che soddisfano ogni genere, senza erigere muri tra loro.

(Fonte e per approfondire: ADUC)