mercoledì, Dicembre 17, 2025
Tredicesime: degli oltre 50,5 miliardi di euro incassati, ben poco rimarrà in tasca a italiani

In questi giorni, come ogni anno, lavoratori dipendenti e pensionati stanno percependo le tredicesime, il cui ammontare complessivo si attesta quest’anno a oltre 50,5 miliardi di euro.

Si tratta di importi attesi, specialmente in questi anni in cui le famiglie sono sempre costrette a rinunce, anche in tema di regali e consumi natalizi. Le tredicesime rappresentano, quindi, una vera e propria boccata di ossigeno per i cittadini, anche se, a conti fatti, gli rimarrà ben poco in tasca. La maggior parte degli importi, infatti, sarà erosa dalle numerose scadenze di fine anno, nonché dal livello ancora sostenuto dei tassi, specialmente dei finanziamenti.

Secondo lo studio dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori solo il 9,7% del monte tredicesime rimarrà nelle tasche delle famiglie per regali, pranzi, cenoni ed eventuali viaggi.

Gran parte degli importi delle tredicesime è destinato, invece, ai rincari delle assicurazioni (la cui incidenza sulle tredicesime ammonta al 16,3%), nonché alle rate di mutui e prestiti, voce da sempre in testa alla classifica delle componenti che intaccano la gratifica natalizia, la cui incidenza quest’anno è pari al 29,1%.

Altre voci con pesi importanti sono quelle relative alle tasse (12,75%), all’aumento dei prezzi, che si mantengono su livelli elevati (con un’incidenza del 6,25%), alle spese per la salute (no ticket), la cui incidenza scende leggermente al 2,8%. 

Di fronte a tale situazione, quello alle porte rischia di confermarsi un altro Natale freddo sul fronte dei consumi e dei regali, che peraltro molti hanno anticipato approfittando degli sconti del black friday. Una situazione di difficoltà delle famiglie a cui, in manovra, non si dà alcuna risposta. Sarebbe ora che il Governo adottasse provvedimenti concreti per sostenere il potere di acquisto e l’intero sistema economico.

In particolare, è urgente lo stanziamento di fondi per il contrasto alla povertà energetica e alla povertà alimentare, misure indispensabili per iniziare a colmare le disuguaglianze esistenti, che si fanno sempre più profonde, testimoniando l’inefficacia delle politiche sinora adottate.

Di seguito, nel dettaglio, riportiamo la tabella di Federconsumatori circa l’incidenza delle principali voci di spesa sugli importi delle tredicesime.

Voci di spesaParte della tredicesima impiegata
Rc auto16,30%
Prestiti / mutui / rate29,10%
Bollette e utenze23,10%
Aumento prezzi6,25%
Tasse (TASI II casa, IMU II casa, TARI, bolli)12,75%
Visite ed esami medici2,80%
Rimanenza9,70%

(Federconsumatori)

