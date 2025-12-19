Esodo Natalizio. “Previsti oltre 3.5 milioni di veicoli in viaggio per vacanze di Natale”

In previsione dell’aumento dei flussi veicolari per le prossime festività Anas, società del Gruppo FS, per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale, ha mobilitato 2.800 risorse di cui 2.200 unità di personale di esercizio e su strada, 360 tecnici, 230 di personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare la gestione della viabilità e il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.

L’obiettivo è offrire in occasione delle festività natalizie un viaggio ancora più confortevole e sicuro non solo per spostamenti di breve e medio ma anche di lungo raggio.

In merito ha parlato direttamente l’AD di Anas, Claudio Andrea Gemme, spiegando: “Come per l’esodo estivo anche nel periodo delle festività natalizie siamo impegnati a garantire una circolazione più fluida e scorrevole. È sempre operativo, come previsto dal nostro piano neve, il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di condizioni meteorologiche avverse e intense precipitazioni nevose. Da sempre siamo in prima linea, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine, per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete: maggiore prevenzione e vigilanza in caso di pericolo e un soccorso più tempestivo in caso di incidente o di altra emergenza. Con il nostro lavoro vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio un esodo natalizio sereno con la raccomandazione di avere sempre un comportamento corretto alla guida come ricordiamo nelle nostre campagne di sensibilizzazione Guida e basta“.

Rispetto ai volumi di traffico delle ultime settimane è prevista una crescita su tutto il territorio nazionale di circa il +8% nella giornata di oggi venerdì 19 dicembre, del +11% in quella di sabato 20 dicembre, del +5% domenica 21 dicembre e del +6% lunedì 22 dicembre, pari a circa 3,5 milioni di autovetture in più, su un totale di oltre 35 milioni, che utilizzeranno la rete stradale in gestione Anas.

Si stima di registrare, attraverso la rete di sensori di rilevamento traffico del sistema Panama installati sulle strade e autostrade Anas, oltre 10,5 milioni di transiti nella giornata di venerdì 19, circa 8,5 milioni sabato 20 dicembre, circa 8 milioni domenica 21 dicembre e oltre 9 milioni lunedì 22 dicembre.

I maggiori incrementi sono attesi al Sud e sulle Isole, arrivando a toccare rispettivamente il +19% e il +13%.

Oggi venerdì 19 il Grande Raccordo Anulare sarà tra le strade più trafficate: sono previsti oltre un milione di transiti, mentre sulla SS16 “Adriatica” e sull’Autostrada A2 “del Mediterraneo” sono attesi tra i 600.000 e i 700.000 transiti.

Sabato 20 e lunedì 22 i maggiori aumenti di traffico interesseranno soprattutto il Sud. Lungo l’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, la statale 18 “Tirrena Inferiore” e la statale 106 “Jonica” sono previsti incrementi dal +12% al +25%. Anche al Nord verso le localitàdi montagna incrementi superiori al +20% lungo la statale SS38 “dello Stelvio”. Traffico più intenso anche sulla SS16 “Adriatica” (+15%).

Come sempre riduzione del traffico veicolare ci sarà tra Natale e Santo Stefano (-40%), a Capodanno (-35%) e all’Epifania (-30%).

Per quanto riguarda il controesodo i rientri saranno distribuiti su più giorni, con maggiore concentrazione nei fine settimana successivi a Santo Stefano e Capodanno.

Domenica 21, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre sospensione dei mezzi pesanti dalle ore 9:00 alle ore 22:00.

Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it.

Anas ricorda che Quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

(Fonte: Anas)