Affitti turistici. “Necessarie norme in grado di garantire sicurezza, legalità e autenticità”

È di grande importanza la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto le questioni di legittimità avanzate dal Governo contro la Legge della Toscana sugli affitti brevi. La normativa introdotta dalla Regione Toscana nei mesi scorsi è pienamente legittima, così come lo è quella approvata mercoledì in Emilia-Romagna. Leggi sulle quali Federconsumatori ha espresso pareri positivi, partecipando attivamente al loro percorso e portando le specificità dei consumatori del settore turistico, che rappresentiamo.

Turisti che hanno bisogno di norme che garantiscano la sicurezza, aspetto fin troppo carente, spesso, negli affitti turistici. Gli ospiti di queste strutture sono fortemente interessati alla regolarità degli affitti brevi, anche dal punto di vista fiscale, e non sono certo indifferenti ai problemi di vivibilità portati dall’eccessiva crescita di questi anni. L’impennata degli affitti turistici ha cambiato il volto di molte città, espellendo gli abitanti dai centri storici e innalzando a dismisura il costo degli affitti e degli immobili. I turisti sono i primi a cercare quello spirito “local” che i nostri centri storici stanno perdendo: non vogliono visitare città di plastica, ma luoghi autentici, affiancandosi agli abitanti storici, e non sostituendoli.

Siamo ben consapevoli che quello degli affitti turistici è un settore importante, una opportunità che ha cambiato il modo di viaggiare, rendendolo accessibile nel momento in cui i costi degli hotel e delle strutture tradizionali sono diventati inaccessibili per molti. Per questo convincono le norme studiate, come quella dell’Emilia-Romagna, che prevede sì un contenimento della crescita degli affitti brevi in alcune città, ma al contempo apre alla loro crescita nei luoghi, come l’Appennino, dove si è assottigliata ai minimi termini la rete di accoglienza.

Si parla troppo poco, in questo Paese e nelle sue Regioni, del prezzo delle prestazioni turistiche. Prezzo cresciuto a dismisura negli ultimi anni, escludendo nei fatti dalla pratica turistica e dai viaggi sempre più persone e famiglie. Una crescita che ha riguardato tutte le parti dell’offerta turistica: i voli aerei ed i trasporti in genere, gli alberghi, gli agriturismi, i ristoranti e anche gli appartamenti e le case in affitto breve, che anche per questo rispondono sempre meno agli scopi per i quali sono nati.

Federconsumatori chiede ora l’apertura, anche nelle altre Regioni, di confronti finalizzati a normare questa materia, cogliendo le specificità di ogni territorio e delle sue città.

Federconsumatori