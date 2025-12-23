Trento. Capodanno: musica in pubblici esercizi fino alle 2

In occasione del Capodanno, i pubblici esercizi della città potranno organizzare intrattenimenti musicali fino alle ore 2 senza dover richiedere la preventiva autorizzazione al Servizio Transizione ecologica, verde e parchi del Comune di Trento.

La misura, già adottata per altri eventi straordinari come la Magica Notte e in continuità con quanto previsto negli anni precedenti, è valida esclusivamente per gli intrattenimenti svolti all’interno dei locali.

Il Comune di Trento ha chiarito inoltre come resti invece fermo l’obbligo di autorizzazione quando sono previsti intrattenimenti con dj. In tali casi è necessario ottenere il nulla osta per spettacoli e trattenimenti pubblici in locali aperti al pubblico ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S – art. 68, rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento – servizio Polizia amministrativa provinciale, con sede in via Petrarca, 34 a Trento.

L’Amministrazione comunale invita gli esercenti a rispettare le disposizioni vigenti, contribuendo a garantire un clima di festa nel segno della sicurezza e della convivenza civile.

(Fonte: Comune di Trento)