Trento. Botti di Capodanno: Comune invita a moderazione e prudenza

Per i festeggiamenti di Capodanno, l’Amministrazione comunale di Trento raccomanda un utilizzo contenuto di petardi e botti, per rispetto nei confronti delle altre persone che stanno festeggiando e anche nei confronti degli animali che, come è noto, possono essere spaventati dai forti rumori.

Al tempo stesso il consiglio ai proprietari di animali, è quello di non lasciarli soli e di tenerli in luoghi riparati nelle ore vicine alla mezzanotte.

Dal Comune fanno sapere inoltre come le modalità dell’utilizzo dei botti siano del resto disciplinate dall’articolo 50 del Regolamento di Polizia urbana recitante: “Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l’incolumità delle persone. È vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali. L’uso di petardi e materiali pirotecnici è ammesso dalle ore nove alle dodici e dalle ore quindici alle ore ventuno, salva la deroga dalle ore zero alle sei del primo gennaio. Il presente comma non si applica alle attività connesse ai fuochi d’artificio classificati. È vietato lanciare o usare oggetti e sostanze atte a offendere o danneggiare persone e cose”.

(Fonte: Comune di Trento)