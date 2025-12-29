Stranger Things finale: qualcuno morirà. Chi, secondo te?

Il finale di Stranger Things è alle porte e una domanda domina social, forum e chat dei fan: tutti arriveranno davvero ai titoli di coda?

Dopo dieci anni di Sottosopra, Demogorgoni, amicizie indistruttibili e traumi condivisi, la serie che ha segnato un’epoca sta per chiudersi. L’ultima puntata uscirà il 1° gennaio, in contemporanea mondiale, alle 2:00 di notte (ora italiana). Un orario che non è casuale: non è una semplice visione, ma un evento globale. E quando un evento globale finisce, qualcosa deve rompersi.

Il web è già saturo di teorie, thread infiniti e ipotesi che si rincorrono. Al di là delle congetture più estreme, però, c’è una sensazione comune che attraversa il fandom: il finale avrà un prezzo. Non per shock gratuito o sadismo narrativo, ma per pura logica narrativa. I grandi finali funzionano così: chiudono i cerchi, rendono definitive le scelte, tolgono al pubblico la possibilità di immaginare un “e poi…”. Spesso lo fanno attraverso una perdita.

Non è una questione di simpatie o di personaggi più amati. È una questione di esposizione narrativa. Ci sono figure che sembrano aver completato il proprio arco, altre che portano sulle spalle colpe e sacrifici rimandati, altre ancora che, proprio perché centrali, rischiano di diventare il fulcro emotivo dell’addio. Ed è qui che entra in gioco il pubblico, perché spesso i fan colgono i segnali prima ancora degli autori.

👉 SONDAGGIO

Secondo te:

Chi pensi che morirà nel finale di Stranger Things? Jim Hopper Max Mayfield Steve Harrington Nancy Wheeler Jonathan Byers Robin Buckley Dustin Henderson Undici Lucas Sinclair Will Byers Mike Wheeler Vecna Erica Sinclair

Abbiamo aperto un sondaggio per raccogliere le percezioni dei lettori: niente spoiler, nessuna certezza, solo sensazioni. Vota ora, confronta la tua scelta con quella degli altri fan e torna dopo la visione per scoprire chi “l’aveva previsto”. I risultati sono aggiornati in tempo reale.

Qualunque sia l’esito, una cosa è certa: anche se nessun personaggio dovesse morire davvero, qualcosa finirà comunque.