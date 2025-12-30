Saldi dal 3 gennaio… se ce ne fosse bisogno

La data di inizio dei saldi invernali è fissata per sabato 3 gennaio 2026 nella maggior parte delle Regioni. Fanno eccezione la Valle d’Aosta, dove cominceranno il 2 gennaio e l’Alto Adige, dove inizieranno giovedì 8 gennaio.

Per chi non abbia ancora esaurito la propria necessità di shopping, nonostante il Black Friday e il Cyber Monday di un mesetto fa e i successivi giorni prenatalizi, i saldi possono essere occasione per acquistare a prezzi scontati. Non perché non si possa acquistare spendendo poco in altri periodi, ma perché dal 3 gennaio le occasioni/offerte sono molto più visibili del solito.

Il consumatore dei saldi è bene che già da ora si faccia un’idea, senza farsela venire a seguito di stimolazioni pubblicitarie, e cominci a verificare i negozi virtuali e in presenza che possono vendere cio’ che gli interessa, chè il problema maggiore è la truffa che non pochi negozi fanno sui prezzi: scontati non sui livelli pre-saldi, ma su livelli fittizi che, in sostanza, propongono il prezzo pre-saldo. Quindi: foto e screenshot dei prezzi. Scoperta la truffa, oltre a non comprare dallo specifico negozio, è bene segnalare il tutto all’autorità di polizia comunale.

Un aspetto importante che molti commercianti tendono a “dimenticare” è che, se l’acquisto ha un difetto di conformità (non è come ci ha detto/scritto come dovrebbe essere), si ha diritto a cambio o rimborso dei soldi. Se l’acquisto è online sono a carico del venditore anche le spese per la ri-spedizione.

Infine, il diritto di recesso entro 14 giorni. Esiste solo per gli acquisti online e le spese di ri-spedizione sono a carico di chi esercita il diritto. Notare che alcuni negozi concedono il diritto di recesso anche in presenza e/o per periodi più lunghi, ma devono averlo scritto da qualche parte.

ADUC