Tatiana Schlossberg, nipote di JFK, morta a 35 anni per un linfoma

Non ce l’ha fatta Tatiana Schlossberg. La nipote di John F. Kennedy è morta a soli 35 anni, dopo aver reso pubblica, solo poco tempo fa, la sua malattia: un linfoma descritto come particolarmente aggressivo. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, tanto quanto lo era stata la diagnosi stessa.

Nel suo editoriale, Tatiana Schlossberg aveva raccontato la scoperta della malattia con una lucidità che oggi colpisce ancora di più. Come riportato anche da Quotidiano.net, spiegava di non avere sintomi evidenti, di sentirsi bene, di condurre una vita attiva e sana. Raccontava anche di credere di avere ancora tempo davanti a sé, di poter continuare a vivere, lavorare, scrivere. Una convinzione personale, umana, che rende l’esito finale ancora più difficile da accettare.

Giovane, sportiva, inserita nell’alta società newyorkese, cresciuta all’interno di una delle famiglie più iconiche della storia americana, nulla lasciava presagire un epilogo simile. Ed è proprio questo a lasciare interdetti: la fragilità che irrompe dove sembrava esserci solo solidità, la malattia che arriva senza segnali, senza preavviso.

Ancora una volta, il nome Kennedy si intreccia a una tragedia. Prima il nonno, ucciso a Dallas nel 1963. Poi lo zio Robert F. Kennedy, assassinato nel 1968. E ancora la morte di John F. Kennedy Jr. nel disastro aereo del 1999. Oggi, una nuova perdita riporta alla memoria quella che, nell’immaginario collettivo, viene spesso definita una “maledizione”.

Ma al di là del simbolo e della narrazione quasi mitologica che accompagna questa famiglia, resta un dato concreto e scomodo: un linfoma può colpire e uccidere anche persone giovani, sane, privilegiate. È una malattia spesso sottovalutata, capace di avanzare in silenzio e di ribaltare una vita in tempi brevissimi.