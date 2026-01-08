Inflazione. Dona: “Nel 2025 coppia con 2 figli ha speso 562 euro in più sul 2024, 269 solo per cibo e bevande”

Secondo i dati provvisori di dicembre resi noti ieri dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,2%, da +1,1% di novembre, quella media del 2025 è pari a +1,5%.
“Pessima notizia! Speculazioni sul Natale! Non solo l’inflazione tendenziale rialza la testa dopo il lievissimo calo di novembre, non solo in un solo mese sale dello 0,2%, ma è grave che i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, quelli più consumati durante le festività, decollino dello 0,3% sul mese precedente, il triplo rispetto al rialzo congiunturale di novembre quando si era registrato +0,1%. Anche il carrello della spesa prende il volo dal +1,5% tendenziale di novembre a +2,2% di dicembre. Insomma, peggio di così non si può!” ha affermato in merito Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione.
Dona che successivamente ha poi aggiunto: “L’inflazione media del 2025 pari all’1,5% significa che una coppia con due figli lo scorso anno ha speso complessivamente 562 euro in più rispetto al 2024, dei quali ben 269 euro in più per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche e 287 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua nel 2025 è stata pari a 497 euro, 236 euro soltanto per cibo e bevande, 254 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. In media, per una famiglia, la stangata generale nel 2025 è stata di 386 euro, mangiare e bere è costato 185 euro in più, 199 euro per la spesa di tutti i giorni”.
Di seguito riportiamo la Tabella di U.N.C.
Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione media 2025
|DIVISIONI DI SPESA
|Famiglia media
|Coppiacon 1 figlio
|Coppiacon 2 figli
|Inflazione media 2025
|Prodotti alimentari e bevande analcoliche
|185
|236
|269
|+2,9
|Bevande alcoliche e tabacchi
|11
|16
|14
|+2,2
|Abbigliamento e calzature
|12
|17
|22
|+1,0
|Abitazione, acqua, elettricità e combustibili
|44
|47
|48
|+1,1
|Mobili, articoli e servizi per la casa
|4
|5
|6
|+0,3
|Servizi sanitari e spese per la salute
|21
|25
|25
|+1,5
|Trasporti
|-7
|-11
|-12
|-0,2
|Comunicazioni
|-42
|-57
|-62
|-4,9
|Ricreazione, spettacoli e cultura
|11
|16
|19
|+0,9
|Istruzione
|5
|9
|16
|+2,6
|Servizi ricettivi e di ristorazione
|66
|92
|115
|+3,4
|Altri beni e servizi
|75
|101
|102
|+3,0
|TOTALE RINCARO ANNUO
|386
|497
|562
|+1,5
|CARRELLO DELLA SPESA
|199
|254
|287
|+2,4
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Nota: dati e totali arrotondati