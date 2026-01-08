giovedì, Gennaio 8, 2026
Economia

Inflazione. Dona: “Nel 2025 coppia con 2 figli ha speso 562 euro in più sul 2024, 269 solo per cibo e bevande”

Secondo i dati provvisori di dicembre resi noti ieri dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,2%, da +1,1% di novembre, quella media del 2025 è pari a +1,5%.

“Pessima notizia! Speculazioni sul Natale! Non solo l’inflazione tendenziale rialza la testa dopo il lievissimo calo di novembre, non solo in un solo mese sale dello 0,2%, ma è grave che i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, quelli più consumati durante le festività, decollino dello 0,3% sul mese precedente, il triplo rispetto al rialzo congiunturale di novembre quando si era registrato +0,1%. Anche il carrello della spesa prende il volo dal +1,5% tendenziale di novembre a +2,2% di dicembre. Insomma, peggio di così non si può!” ha affermato in merito Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione.

Dona che successivamente ha poi aggiunto: “L’inflazione media del 2025 pari all’1,5% significa che una coppia con due figli lo scorso anno ha speso complessivamente 562 euro in più rispetto al 2024, dei quali ben 269 euro in più per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche e 287 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua nel 2025 è stata pari a 497 euro, 236 euro soltanto per cibo e bevande, 254 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. In media, per una famiglia, la stangata generale nel 2025 è stata di 386 euro, mangiare e bere è costato 185 euro in più, 199 euro per la spesa di tutti i giorni”.

Di seguito riportiamo la Tabella di U.N.C.

Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione media 2025
DIVISIONI DI SPESAFamiglia mediaCoppiacon 1 figlioCoppiacon 2 figliInflazione media 2025
Prodotti alimentari e bevande analcoliche185236269+2,9
Bevande alcoliche e tabacchi111614+2,2
Abbigliamento e calzature121722+1,0
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili444748+1,1
Mobili, articoli e servizi per la casa456+0,3
Servizi sanitari e spese per la salute212525+1,5
Trasporti-7-11-12-0,2
Comunicazioni-42-57-62-4,9
Ricreazione, spettacoli e cultura111619+0,9
Istruzione5916+2,6
Servizi ricettivi e di ristorazione6692115+3,4
Altri beni e servizi75101102+3,0
TOTALE RINCARO ANNUO386497562+1,5
CARRELLO DELLA SPESA199254287+2,4

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati

