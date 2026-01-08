giovedì, Gennaio 8, 2026
HomeCulturaTrento. Sabato 10 gennaio nella Biblioteca comunale la presentazione di "Conversazioni di...
Cultura

Trento. Sabato 10 gennaio nella Biblioteca comunale la presentazione di “Conversazioni di storia trentina – Da letterato a storico”

Di redazione

-

0
0

Sabato prossimo 10 gennaio alle ore 10, nella sala degli Affreschi della Biblioteca comunale, si terrà la presentazione del libro Conversazioni di storia trentina – Da letterato a storico” di Armando Vadagnini (Edizioni Vita trentina), un appuntamento dedicato ai cittadini, ai lettori e agli appassionati di storia locale.

Nel corso dell’incontro Lorenzo Caoduro, bibliotecario e operatore culturale per la biblioteca comunale di Trento, dialogherà con Giorgio Postal, già senatore della Repubblica Italiana e collega dell’autore.

Il volume propone uno sguardo personale e umano sul percorso intellettuale e professionale dell’autore, che nel corso della sua vita ha attraversato ruoli e ambiti diversi come insegnante, giornalista, letterato, studioso e storico. Attraverso una narrazione ricca di riflessioni e memoria, Vadagnini accompagna il lettore nel Trentino dei primi anni dell’autonomia, dei moti studenteschi, della riforma scolastica, fino alle sue esperienze nel giornalismo e nella ricerca storica.

Se nei primi due volumi sono stati tratteggiati i personaggi e gli eventi principali che hanno caratterizzato la storia del trentino, il terzo libro postumo di Armando Vadagnini chiude la sua trilogia con uno sguardo più personale e umano.

Dialogheranno Lorenzo Caoduro, bibliotecario e operatore culturale per la Biblioteca Comunale e Giorgio Postal, dirigente Rai e segretario provinciale di Trento della Democrazia Cristiana negli anni Sessanta. Successivamente è stato parlamentare per sei legislature, tre alla Camera dei deputati e tre al Senato della Repubblica.

Giorgio Postal è stato amico di Armando Vadagnini, ne ha apprezzato e sostenuto negli anni la sua opera di divulgatore e storico dell’autonomia trentina, è stato il promotore di questo progetto editoriale oltre a scrivere la prefazione del primo volume di Conversazioni di Storia Trentina.    
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

(Fonte e per ulteriori informazioni: Comune di Trento)

Articolo precedente
Inflazione. Dona: “Nel 2025 coppia con 2 figli ha speso 562 euro in più sul 2024, 269 solo per cibo e bevande”
Articolo successivo
Come smaltire correttamente l’albero di Natale a Trento dopo le feste
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1932Politica761Cultura705Società668Editoriali442Salute e ambiente351Mondo291Economia272EVENTI230

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da