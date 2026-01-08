Trento. Sabato 10 gennaio nella Biblioteca comunale la presentazione di “Conversazioni di storia trentina – Da letterato a storico”

Sabato prossimo 10 gennaio alle ore 10, nella sala degli Affreschi della Biblioteca comunale, si terrà la presentazione del libro “Conversazioni di storia trentina – Da letterato a storico” di Armando Vadagnini (Edizioni Vita trentina), un appuntamento dedicato ai cittadini, ai lettori e agli appassionati di storia locale.

Nel corso dell’incontro Lorenzo Caoduro, bibliotecario e operatore culturale per la biblioteca comunale di Trento, dialogherà con Giorgio Postal, già senatore della Repubblica Italiana e collega dell’autore.

Il volume propone uno sguardo personale e umano sul percorso intellettuale e professionale dell’autore, che nel corso della sua vita ha attraversato ruoli e ambiti diversi come insegnante, giornalista, letterato, studioso e storico. Attraverso una narrazione ricca di riflessioni e memoria, Vadagnini accompagna il lettore nel Trentino dei primi anni dell’autonomia, dei moti studenteschi, della riforma scolastica, fino alle sue esperienze nel giornalismo e nella ricerca storica.

Se nei primi due volumi sono stati tratteggiati i personaggi e gli eventi principali che hanno caratterizzato la storia del trentino, il terzo libro postumo di Armando Vadagnini chiude la sua trilogia con uno sguardo più personale e umano.

Giorgio Postal è stato amico di Armando Vadagnini, ne ha apprezzato e sostenuto negli anni la sua opera di divulgatore e storico dell’autonomia trentina, è stato il promotore di questo progetto editoriale oltre a scrivere la prefazione del primo volume di Conversazioni di Storia Trentina.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

(Fonte e per ulteriori informazioni: Comune di Trento)