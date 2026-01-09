UniTrento. “Il cibo del domani. Innovazione, tecnologia, sostenibilità e cultura alimentare si incontrano per raccontare la carne coltivata”

La carne coltivata rappresenta una delle frontiere dell’innovazione alimentare. E soprattutto potrebbe essere una delle risposte alla domanda su come rendere i sistemi alimentari più sostenibili senza rinunciare alle abitudini culturali e gastronomiche.

Il Dipartimento di Biologia cellulare, computazionale e integrata dell’Università di Trento organizza un incontro per offrire un confronto interdisciplinare tra biologia, tecnologia, diritto, scienze sensoriali e identità culinaria. Per indagare opportunità, limiti e implicazioni normative della carne coltivata. L’obiettivo è promuovere una cultura scientifica aggiornata e un dialogo informato sul futuro dell’alimentazione.

L’iniziativa, dal titolo “Il cibo del domani. Innovazione, tecnologia, sostenibilità e cultura alimentare si incontrano per raccontare la carne coltivata” è in calendario martedì 13 gennaio alle 16 nell’aula B107 del Polo Ferrari 2 (Povo – Via Sommarive, 9).

Si parlerà, in un confronto con una prospettiva interdisciplinare, di sostenibilità e impatto ambientale del cibo, di principi biologici e sfide tecnologiche della carne coltivata, di come vengono percepiti i cibi innovativi, del quadro regolatorio europeo dei novel food, del rapporto tra tradizione e innovazione nella cucina italiana, recentemente riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità.

L’evento vede la partecipazione di docenti provenienti da diversi atenei italiani che si occupano del tema. Intervengono Alberto Grandi, storico dell’alimentazione all’Università di Parma; Alessia Di Giancamillo e Margherita Pallaoro dell’Università di Milano; Flavia Gasperi, del Centro Agricoltura, Alimenti e Ambiente (C3A) dell’Università di Trento; il biologo Luciano Conti del Dipartimento Cibio; Michele Antonio Fino dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e divulgatore scientifico con lo pseudonimo di @ermezio; la biotecnologa Nike Schiavo, presidente di Agricoltura Cellulare Italia Aps.

Il seminario è moderato da Lucia Busatta e Stefano Biressi, docenti al Dipartimento Cibio ed è possibile seguirlo anche online.

L’invito a partecipare è rivolto alla cittadinanza.

(Fonte e per maggiori informazioni: UniTrento)