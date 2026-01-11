Trento. Biblioteca comunale: gli eventi della settimana

Anche questa settimana la Biblioteca propone un calendario di iniziative pensate per tutte le fasce d’età, con un’attenzione speciale ai più piccoli, rafforzando la propria funzione di spazio aperto alla comunità, alla partecipazione e allo sviluppo condiviso.

Lunedì 12 gennaio, dalle 16.30 alle 17.30, alla biblioteca di Gardolo torna Il lunedì delle storie, con letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.

Martedì 13 gennaio, sempre a Gardolo alla stessa ora, si svolgerà Ti racconto una storia, un incontro di lettura di albi illustrati curato dalle ragazze e dai ragazzi in Servizio civile. Nello stesso pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, la biblioteca dell’Argentario propone Storie d’inverno, letture per bambine e bambini dai 3 in su, l’appuntamento verrà riproposto anche lunedì 26 gennaio.

Sempre martedì 13 gennaio, dalle 17.30 alle 19, la Sala degli affreschi della Biblioteca comunale in via Roma ospita l’incontro Fragilità e resistenza. Il ladino nella provincia di Belluno, inserito nel ciclo “noi-altri” maggioranza e minoranza in dialogo, organizzato dall’Università di Trento in collaborazione con il Centro per la Cooperazione Internazionale e la Biblioteca comunale. L’incontro sarà dedicato alla comunità ladina della provincia di Belluno, una minoranza storica oggi alle prese con una fase di fragilità linguistica, ma ancora sostenuta dall’impegno di scuole, associazioni culturali e amministrazioni locali. Interverrà Lucio Eicher Clere della Federazione delle unioni ladine della Provincia di Belluno, a moderare sarà Massimiliano De Villa dell’Università di Trento.

Mercoledì 14 gennaio proseguono le proposte dedicate ai bambini e alle famiglie. Dalle 16.30 alle 17.30, alla biblioteca di Gardolo, è in programma It’s story time!, letture in inglese per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, appuntamento che verrà riproposto anche il 25 febbraio e il 25 marzo. Nello stesso giorno, dalle 17 alle 18.30, la biblioteca di Meano ospiterà Scacchi in biblioteca, un corso base gratuito aperto a tutte e tutti a partire dai 6 anni, con prenotazione consigliata.

Giovedì 15 gennaio si aprirà con lo Spazio d’incontro dedicato alle famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni, all’interno delle attività del Centro genitori e bambini che animano diverse biblioteche del territorio. Appuntamento alla Palazzina Liberty di piazza Dante dalle 9 alle 11.45. L’incontro si svolgerà anche venerdì mattina con il medesimo orario. Un’occasione per condividere momenti di gioco, musica, lettura e coccole. Per maggiori informazioni scrivere una email a asilonido.centrogenitori@comune.trento.it.

Sempre giovedì 15 gennaio, dalle 16.30 alle 17.30, sono numerosi gli appuntamenti di lettura per i più piccoli: It’s story time! alla biblioteca di Mattarello, L’ora delle storie alla biblioteca di Ravina, iniziativa che verrà riproposta anche nelle settimane successive, e Storie d’inverno alla biblioteca della Clarina dalle 17 alle 18, appuntamento che è in calendario anche il 29 gennaio.

Venerdì 16 gennaio, dalle 14.30 alle 18.30, la biblioteca di Povo apre lo Spazio giochi da tavolo, un appuntamento settimanale del venerdì aperto a tutte le età, per riscoprire il piacere del gioco come momento di condivisione ed esperienza culturale.

Sempre venerdì in Palazzina Liberty, alle 17, si riunisce il gruppo di lettura Divoratori di pagine, dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni, accompagnati dalle bibliotecarie Yuliya e Silvia.

Il programma si conclude sabato 17 gennaio alle ore 10, alla Biblioteca comunale di via Roma, con il Biblio Tour, una visita guidata agli spazi, ai servizi e alla storia della biblioteca. La partecipazione è riservata a un massimo di 15 persone, per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo attivitàculturali.bct@gmail.com.

(Fonte e per informazioni dettagliate sui singoli eventi: Biblioteca comunale di Trento)