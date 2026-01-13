“La pescatrice” di Giuseppe Festa

IL LIBRO
|A Marettimo il mare è tutto: scuola, casa, futuro. Scilla ha quattordici anni, una barca chiamata Cariddi e una vita cucita addosso come la muta da pesca.
Il padre è morto tra le onde, la madre è sparita anni fa, e con la nonna condivide silenzi pieni di cose non dette.
Un giorno, in fondo al mare, trova un ciondolo con dentro una foto: una bambina e una donna che somiglia troppo a quella figura dimenticata che dovrebbe essere sua madre. Inizia così un’estate che cambia ogni cosa: l’amicizia con Ciccio e Filomena, il primo turbamento con Nuno, un ergastolano in fuga, la scoperta di una foca monaca… e domande sempre più pressanti su chi è, da dove viene, e dove vuole andare.
Mentre il mare rivela i suoi misteri, Scilla capisce che non può più accontentarsi delle mezze verità: è il momento di salpare davvero. Un romanzo nella migliore tradizione di Giuseppe Festa, con temi necessari come la scoperta delle proprie radici, lo scontro tra vecchie e nuove generazioni, la passione per l’ambiente marino e la pesca.
L’AUTORE
|GIUSEPPE FESTA (Milano, 1972) è laureato in Scienze Naturali e si occupa di educazione ambientale. È fondatore e cantante dei Lingalad, con cui tiene concerti in Italia e all’estero. Protagonista e sceneggiatore del premiato film documentario Oltre la frontiera (un viaggio fra i cowboy e i nativi americani di oggi), è autore di diversi reportage sulla natura trasmessi dalla Rai. Per Salani ha pubblicato anche Il passaggio dell’orso (2013), La luna è dei lupi (2016), Cento passi per volare (2018), Incontri ravvicinati del terzo topo (2019), La notte dei cervi volanti (2023) e I lucci della via Lago (2021), con il quale ha vinto il Premio Rodari e il Bancarellino. Ha collaborato con National Geographic, Corriere della Sera e la Repubblica.
(Fonte: Salani Editore)