Pianese (COISP): “Dobbiamo ragionare su metodi per ridurre criminalità in Italia, migliorando sistema di controllo”

“Dobbiamo ragionare sui metodi per ridurre la criminalità in Italia, migliorando il sistema di controllo. Per farlo è necessario investire in sicurezza, cosa che non è stata fatta gli anni scorsi. I governi tra il 2009 e il 2017 hanno tagliato le risorse alle forze di polizia. Il governo Meloni negli ultimi tre anni ha stanziato importanti risorse per le assunzioni straordinarie e per il rinnovo dei contratti, per cercare di recuperare i vuoti di organico”.

Ad affermarlo è stato Domenico Pianese, Segretario Generale del COISP, durante il suo intervento su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

Proseguendo nel suo intervento, il Segretario Generale del COISP, ha ulteriormente aggiunto: “La questione ‘strade sicure’ preoccupa, perchè con questa operazione noi abbiamo recuperato carabinieri e poliziotti da usare nei servizi di controllo del territorio, mentre per fare i servizi di vigilanza fissa è stato impiegato l’esercito. Ma ora ci serve il tempo per recuperare i vuoti di organico che abbiamo – ha proseguito Pianese – perchè se improvvisamente ci tolgono 7000 militari per l’operazione strade sicure, oltre agli 11000 che ci mancano, sarebbe un disastro. Significherebbe deperire ulteriormente il sistema di controllo del territorio e aumentare l’insicurezza dei cittadini. Siamo pronti a fare tutti i servizi di nostra competenza, ma devono darci gli uomini per farlo”.

Infine, concludendo, Domenico Pianese ha specificato: “C’è un disallineamento tra l’attività delle forze di polizia e il sistema giudiziario del nostro Paese. Le persone fermate per i fatti gravissimi di Roma Termini erano persone già arrestate e denunciate più volte dalle forze di polizia. Lo dico in modo chiaro, è colpa del sistema giudiziario che li mette fuori. Io non voglio l’espulsione immediata, ma voglio che se una persona è violenta e ha dimostrato di essere violenta sia in custodia cautelare, in modo tale che non possa aggredire, rapinare o altro. C’è ampia discrezionalità dell’autorità giudiziaria nel disciplinare la custodia cautelare in carcere da parte dei soggetti”.