Ines Trocchia a Rai Radio 2: “Basta uomini depilati e palestrati, a noi donne piace l’uomo virile, con la pancia”

“L’uomo di oggi? Direi di lanciare un appello: basta uomini depilati, basta uomini palestrati. A noi donne non interessa vedervi sempre lisci e in palestra, guardiamo altre cose. Basta con lo stereotipo dell’uomo super palestrato e super palestrato. I peli ci piacciono, teneteveli. Piacciono gli uomini virili, a noi la pancia piace, meglio un uomo con la pancia che ci fa ridere ma sa come prenderci di uno eccessivamente fissato con la palestra che è concentrato così tanto su sé stesso da non esserlo su di te”.

A dirlo è stata Ines Trocchia, modella e influencer italiana, in procinto di tornare sulle pagine di Playboy Usa, intervenendo nel corso de “I Lunatici”; format cult di Rai Radio2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in onda dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 02.

Proseguendo nel suo intervento, Ines Trocchia ha poi ulteriormente aggiunto: “Quello di posare per la rivista americana è sempre stato uno dei miei sogni, sono pochissime le ragazze italiane che hanno avuto questa opportunità, sono molto contenta”.

Su Instagram Ines Trocchia ha oltre due milioni di follower, la stessa in merito ha evidenziato: “Sui social ora vanno di moda quelli che chiedono soldi. Ho diverse richieste e non capita solo a me. Ci sono delle persone che mi chiedono cifre precise, tipo 20.000 dollari, perché devono comprare la macchina nuova. Non so cosa pensino in realtà. Ci sono sempre anche i money slave, che si offrono di pagare le bollette o di venire a fare le faccende domestiche gratuitamente”.