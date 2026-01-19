Colpi di Marco: l’Imperatore ci ha lasciati



Il grande Valentino Garavani, l’Imperatore della moda conosciuto col solo nome Valentino, ci ha lasciati.

L’icona italiana di stile nel mondo ha chiuso gli occhi nella sua casa romana.

Valentino e Giorgio Armani sono stati due giganti, due icone assolute del bello e del buon gusto.

Forse l’Imperatore Valentino, dopo Re Giorgio, aveva capito pure lui che nel tempo della repubblica del disgusto non ci fosse più spazio per loro, preferendo abdicare.

Si sussurra sul loro ritrovarsi in Paradiso abbiano detto all’unisono: lasciamo agli altri di vestire le troie.

Marco Vannucci