“I nostri cuori invincibili” di Tala Albanna e Michelle Amzalak

IL LIBRO

Tala, palestinese di Città di Gaza, e Michelle, israeliana di Sderot, vivono a una dozzina di chilometri l’una dall’altra, separate da un muro e da una guerra. I loro mondi non potrebbero essere più distanti. Cresciute per odiarsi, accettano di scriversi grazie a un’idea di Dimitri Krier, giornalista del «Nouvel Obs», che le mette in contatto. Così, dal marzo 2024 fino al luglio 2025, nonostante i pericoli che un semplice scambio di lettere può comportare per entrambe, si scrivono. Nel caos della guerra – sotto il tiro dei razzi, tra il rumore delle sirene – mentre tutt’intorno dominano la sofferenza e il lutto, avviene un incontro autentico. Michelle e Tala non cercano di riconciliarsi, ma condividono le loro verità: le loro lettere parlano della quotidianità, degli studi di diritto, delle loro paure, ma anche dei libri preferiti, dei sogni, dei progetti per l’avvenire. Del dolore. Del desiderio di un futuro diverso. La loro corrispondenza non è soltanto un documento eccezionale. È la prova scritta che, se è possibile un dialogo tra questi due «cuori invincibili», allora è possibile per tutti gli altri. In attesa del momento in cui, per dirla con le parole di Tala, «la finiremo di venerare i morti e di combattere i vivi».

LE AUTRICI

Tala Albanna ha vent’anni. Studia Giurisprudenza all’università di Al-Azhar, nella striscia di Gaza; è scrittrice e attivista per i diritti umani. Lavora per il programma di protezione dell’infanzia promosso dall’ong Save The Children.

Michelle Amzalak ha ventiquattro anni. È originaria di Sderot, la città israeliana più vicina a Gaza. Studia Giurisprudenza. Impegnata a fianco di persone svantaggiate e politici progressisti, si batte per la fine della guerra.

(Fonte: Ponte alle Grazie)