venerdì, Gennaio 23, 2026
HomeAttualitàMercosur. Sardone (Lega): "chiedete a Forza Italia, Fratelli d’Italia o Pd perché...
Attualità

Mercosur. Sardone (Lega): “chiedete a Forza Italia, Fratelli d’Italia o Pd perché l’hanno votato. Se provano a fregarci, faremo le barricate”

Di redazione

-

0
0

Ringrazio i colleghi di Lega, 5 Stelle, AVS, Left, sicuramente ringrazio di meno altri. Votare a maggioranza che il Mercosur finisse davanti alla Corte di giustizia europea era l’unica arma che avevamo. Il nostro governo ha dato il voto decisivo per far passare l’accordo Mercosur, portando a casa qualcosa, ma che per noi rimane insufficiente. Noi, come Lega, siamo rimasti coerenti: il Mercosur ci faceva cagare prima e ci fa cagare anche adesso. E quindi abbiamo detto no, non lo votiamo”.

A dirlo è stata Silvia Sardone, europarlamentare e vicesegretaria della Lega, su Radio Cusano Campus, nel programma “Battitori Liberi”, in merito alla delicata questione relativa al Mercosur.

Proseguendo nel suo intervento, l’europarlamentare della Lega, ha poi ulteriormente aggiunto: “Siamo uniti al governo, ma non è che siamo l’unico partito. Anche i partiti che oggi l’hanno sostenuto sono stati molto critici sul Mercosur. I nostri cari amici tedeschi, quelli che hanno convertito l’automotive in fabbriche per carri armati, hanno detto: “Che ci frega, portiamola avanti come se fosse provvisoria, poi, se la Corte si esprimerà negativamente, la blocchiamo”. Faccio notare che l’unico organo europeo eletto è il Parlamento: Commissione e Consiglio non li ha votati nessuno e non possono fregarci così. Faremo le barricate”.

Infine, concludendo il suo intervento, Silvia Sardone, ha affermato: “Perché lo votano? Chiedete a Forza Italia, a Fratelli d’Italia, al Pd. Mi auguro che ci sia un’altra ragione sotto che io non riesco a cogliere. Faccio un esempio: mio marito ha votato che Ruby Rubacuori era la nipote di Mubarak, e io lo prendo in giro per questo. Gli ho chiesto come abbia fatto a votare una cosa del genere e lui mi ha risposto che l’alternativa era far cadere il governo. Tutta l’agricoltura verrebbe comprata da loro se la nostra costa 10-20 volte in più. Chi comprerebbe il riso dall’Italia se è più caro? E lo stesso vale per la carne, per i farmaci, per le automobili. Saremo invasi da prodotti che non hanno le nostre stesse caratteristiche di qualità alimentare: sarà improduttivo, non ha senso”.

Articolo precedente
MUSE. Dall’inchiostro alla stampa 3D 
Articolo successivo
INPS. Pubblicato l’Osservatorio Monitoraggio flussi di pensionamento
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1967Politica764Cultura711Società674Editoriali442Salute e ambiente360Mondo291Economia274EVENTI235

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da