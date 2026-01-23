Mercosur. Sardone (Lega): “chiedete a Forza Italia, Fratelli d’Italia o Pd perché l’hanno votato. Se provano a fregarci, faremo le barricate”

“Ringrazio i colleghi di Lega, 5 Stelle, AVS, Left, sicuramente ringrazio di meno altri. Votare a maggioranza che il Mercosur finisse davanti alla Corte di giustizia europea era l’unica arma che avevamo. Il nostro governo ha dato il voto decisivo per far passare l’accordo Mercosur, portando a casa qualcosa, ma che per noi rimane insufficiente. Noi, come Lega, siamo rimasti coerenti: il Mercosur ci faceva cagare prima e ci fa cagare anche adesso. E quindi abbiamo detto no, non lo votiamo”.

A dirlo è stata Silvia Sardone, europarlamentare e vicesegretaria della Lega, su Radio Cusano Campus, nel programma “Battitori Liberi”, in merito alla delicata questione relativa al Mercosur.

Proseguendo nel suo intervento, l’europarlamentare della Lega, ha poi ulteriormente aggiunto: “Siamo uniti al governo, ma non è che siamo l’unico partito. Anche i partiti che oggi l’hanno sostenuto sono stati molto critici sul Mercosur. I nostri cari amici tedeschi, quelli che hanno convertito l’automotive in fabbriche per carri armati, hanno detto: “Che ci frega, portiamola avanti come se fosse provvisoria, poi, se la Corte si esprimerà negativamente, la blocchiamo”. Faccio notare che l’unico organo europeo eletto è il Parlamento: Commissione e Consiglio non li ha votati nessuno e non possono fregarci così. Faremo le barricate”.

Infine, concludendo il suo intervento, Silvia Sardone, ha affermato: “Perché lo votano? Chiedete a Forza Italia, a Fratelli d’Italia, al Pd. Mi auguro che ci sia un’altra ragione sotto che io non riesco a cogliere. Faccio un esempio: mio marito ha votato che Ruby Rubacuori era la nipote di Mubarak, e io lo prendo in giro per questo. Gli ho chiesto come abbia fatto a votare una cosa del genere e lui mi ha risposto che l’alternativa era far cadere il governo. Tutta l’agricoltura verrebbe comprata da loro se la nostra costa 10-20 volte in più. Chi comprerebbe il riso dall’Italia se è più caro? E lo stesso vale per la carne, per i farmaci, per le automobili. Saremo invasi da prodotti che non hanno le nostre stesse caratteristiche di qualità alimentare: sarà improduttivo, non ha senso”.