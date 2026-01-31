Settimana bianca. Aumentano rincari: +7% rispetto al 2025

L’inverno, per molti, è sinonimo di cime innevate e sport invernali.

Secondo le stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, anche quest’anno, vi sarà un aumento dei costi per la settimana bianca.

Nel dettaglio, Federconsumatori, riferisce come il proprio Osservatorio abbia monitorato i prezzi per il noleggio dell’attrezzatura, per l’albergo, per i pasti e per lo skipass, per una famiglia di 4 persone che si appresta a trascorrere la settimana bianca (7 giorni e 6 notti) presso una delle località sciistiche più gettonate in Italia.

Nell’ambito di tale monitoraggio sono state prese in considerazione le principali località sciistiche in Veneto, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Abruzzo e centro Italia.

L’Associazione specifica come emergano costi proibitivi: nella stagione 2025-2026 una famiglia spenderà mediamente 7.856,44 euro, il 7% in più rispetto alla stagione precedente.

Gli aumenti più elevati riguardano il costo dello skipass settimanale (+13%) e l’hotel (+9%).

Le regioni in cui si registrano i maggiori aumenti è il Trentino Alto-Adige, con un aumento del +14%, seguito da Lombardia (+7%) e Valle d’Aosta (+6%).

La regione che si conferma più costosa la settimana bianca è il Veneto, con un costo di 2.336,78 euro a persona (+5% rispetto alla stagione precedente). Costi su cui incidono notevolmente gli aumenti dovuti alle olimpiadi invernali, dal momento che il periodo monitorato comprende anche febbraio.

Risulta decisamente meno costoso trascorrere la settimana bianca in una delle località dell’Abbruzzo o del centro Italia: in questo caso la spesa si aggira attorno ai 1.472,15 euro a persona.

Per Federconsumatori si tratta, in ogni caso, di costi proibitivi per molti, che rendono sempre più elitaria la vacanza ad alta quota. Proprio per questo, molti italiani, pur di non rinunciare del tutto al brivido della montagna, sceglieranno di ridurre la durata del proprio soggiorno a 3-4 giorni, magari optando per appartamenti, b&b, ostelli e soluzioni di pernottamento più economiche.

Riportiamo di seguito la tabella di Federconsumatori con i costi in dettaglio.

SETTIMANA BIANCA – MEDIA DEI COSTI 2024-2025 2025-2026 VAR.% NOLEGGIO AL GIORNO SCI E RACCHETTE 26,10 € 27,37 € 5% SCARPONI 15,10 € 15,77 € 4% CASCO 6,52 € 6,60 € 1% RAMPONI 12,00 € 12,00 € 0% TOTALE 47,72 € 49,74 € 4% TOTALE A SETTIMANA (ATTREZZATURA SCI) 310,17 € 323,31 € 4% ALBERGO COSTO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA CON COLAZIONE (3-4 STELLE) A NOTTE 117,90 € 128,33 € 9% TOTALE (6 NOTTI – 7 GIORNI) A PERSONA 707,40 € 770,00 € 9% SKIPASS GIORNALIERO 59,00 € 63,90 € 8% SETTIMANALE 355,30 € 400,50 € 13% RISTORANTE PRANZO A PERSONA – RISTORANTE/RIFUGIO 41,48 € 42,22 € 2% PRANZO A PERSONA – AL SACCO 9,55 € 9,65 € 1% CENA A PERSONA – RISTORANTE 49,99 € 50,84 € 2% TOTALE A SETTIMANA 462,60 € 470,30 € 2% TOTALE COMPLESSIVO A PERSONA 1.835,46 € 1.964,11 € 7% TOTALE COMPLESSIVO PER UNA FAMIGLIA (2 ADULTI E 2 RAGAZZI) 7.341,85 € 7.856,44 € 7%

(Fonte: dati O.N.F – Osservatorio Nazionale Federconsumatori.

Periodo monitorato: media delle settimane centrali di dicembre-gennaio-febbraio)