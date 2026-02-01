Trento. Biblioteca comunale: tutti gli eventi della settimana

La Biblioteca apre la prima settimana di febbraio con un calendario di iniziative dedicate alla lettura, al gioco e alla socialità, confermando il suo ruolo di spazio vivo, aperto e inclusivo.

Le proposte coinvolgono bambini, ragazzi e famiglie in diversi quartieri della città, con appuntamenti pensati per favorire curiosità, incontro e partecipazione.

Lunedì 2 febbraio, dalle 16.30 alle 17.30, alla biblioteca di Gardolo torna Il lunedì delle storie, con letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Alla stessa ora, a Martignano, nella piccola biblioteca Il Colibrì, è in programma Magia d’inverno… tante storie da ascoltare, un pomeriggio dedicato ai più piccoli che sarà riproposto anche lunedì 23 febbraio.

Mercoledì 4 febbraio, dalle 16.30 alle 17.30, la biblioteca di Mattarello ospita Il mercoledì delle storie, mentre a Ravina, dalle 16.45 alle 17.45, torna il Club dei giovani lettori, appuntamento mensile rivolto ai ragazzi tra i 10 e i 12 anni guidato di Franca Salin e in programma fino al 3 giugno. Sempre mercoledì, a Meano in biblioteca, dalle 17 alle 18.30, riparte il corso base di scacchi per tutti a partire dai 6 anni di età. Un’iniziativa gratuita per cui è consigliata la prenotazione telefonando allo 0461 889758 oppure scrivendo a biblioteca.meano@comune.trento.it.

Giovedì 5 febbraio, dalle 9 alle 12, la biblioteca dell’Argentario accoglie Spazio d’incontro, attività dedicata alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni, nell’ambito del Centro genitori e bambini, anima anche altre biblioteche del territorio.

Il venerdì mattina alla Palazzina Liberty e il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18 alla biblioteca di Meano. Un’occasione per condividere momenti di gioco, musica, lettura e coccole. Per maggiori informazioni scrivere una email a asilonido.centrogenitori@comune.trento.it.

Sempre giovedì, dalle 16.30 alle 17.30, la biblioteca di Villazzano propone It’s story time!, letture in inglese per bambini dai 3 ai 6 anni, mentre a Romagnano, alla stessa ora, le ragazze e i ragazzi del Servizio Civile curano l’appuntamento Mi racconti una storia, rivolto sempre ai più piccoli.

Venerdì 6 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30, la Palazzina Liberty ospita Spazio giochi da tavolo, appuntamento mensile che si ripete ogni primo venerdì del mese da settembre a giugno. Nello stesso orario, la biblioteca di Povo apre il suo spazio settimanale dedicato ai giochi da tavolo. Mentre a Mattarello torna l’incontro mensile Mattarello da tavolo, in programmadalle 14.30 alle 18.30. Anche la biblioteca di Gardolo propone il suo appuntamento mensile Ma venerdì giochiamo?, rivolto a chi desidera mettersi alla prova con i giochi da tavolo.

Sabato 7 febbraio, dalle 14.30 alle 18, la sede centrale di via Roma ospita Pomeriggi di gioco da tavolo a cura dell’associazione Ludimusche promuove la cultura del gioco creativo e intelligente. L’iniziativa verrà riproposta anche il 14 marzo.

Il pomeriggio si chiude a Martignano alla piccola biblioteca Il Colibrì, dalle 17.30 alle 19, Paolo Malaguti dialogherà con Antonia Dalpiaz in un incontro dedicato ai lettori e agli appassionati.

(Fonte e per informazioni sui singoli eventi: Biblioteca comunale di Trento.)