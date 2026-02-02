lunedì, Febbraio 2, 2026
Attualità

Soccorso Alpino e Speleologico. Intervento di soccorso a Roncegno

Una scialpinista residente a Roncegno, classe 1998, è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di ieri dopo essersi procurata una seria distorsione al ginocchio durante una discesa lungo i pendii boscosi della zona, poco sopra l’agritur Rincher.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 16.15 da parte del compagno, che si trovava insieme a lei.

La Centrale Unica di Emergenza ha subito allertato la Stazione Bassa Valsugana del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e sei operatori si sono portati dapprima in quota con il quad, avvicinandosi poi in un secondo momento al luogo dell’incidente con gli sci d’alpinismo.

Stabilizzato il ginocchio e caricata l’infortunata sulla barella sked, i soccorritori hanno accompagnato, alle luce delle frontali, la donna e il suo compagno fino all’automobile.

(Fonte: Soccorso Alpino e Speleologico)

