Vannacci. Parla l’ex Lega, Borghezio: “Italia ha bisogno di persone come Vannacci, ha salvato la Lega da un tracollo”

“Io sono iscritto al movimento di Vannacci, intendo iscrivermi anche al nuovo partito. Salvini nella sua mediocrità mi ha tolto la militanza nella Lega. Ero piuttosto scettico sul progetto di Vannacci di mettere le sue competenze e le sue idee al servizio della Lega, con idee patriote e sovranità. Se non ci è riuscito è perché il suo progetto è stato sabotato dall’interno da Salvini. Se c’è stato qualcuno di non leale, quello non è Vannacci”.

A dirlo è stato Mario Borghezio, ex esponente della Lega, durante il suo intervento su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

Proseguendo nel suo intervento, l’ex europarlamentare ha aggiunto: “Vannacci ha salvato la Lega salviniana da un tracollo alle europee: la gran parte dei voti che hanno sancito il brillante risultato alle europee sono stati portati dal generale. Quei voti sono l’iceberg che un uomo come Vannacci può portare, liberandosi dalla visione politica di un leader screditato e poco credibile anche dall’elettorato leghista. Sono convinto che ci sia necessità di un leader come lui. C’è una maggioranza silenziosa che chiede di essere governata meglio, da persone che rispettano gli impegni, persone d’onore come Vannacci, dal passato limpido. Persone che hanno sempre lavorato nella vita, ed ogni riferimento a Salvini è voluto. Io mi auguro che queste persone possano fare rassemblement con Vannacci”.

Infine, concludendo il suo intervento, Mario Borghezio ha ulteriormente specificato: “Io di falchi nella Lega salviniana ne vedo pochi, sono rimasti falchetti con la poltrona sotto il sedere. Se fossero stati falchi, quando Salvini ha spinto per il ponte della ‘Ndrangheta si sarebbero dimessi. Quelli che sono rimasti nella Lega del Ponte sullo Stretto sono politicanti del nord. Mi darò da fare affinché il messaggio di Vannacci si estenda anche a quella gente che come me è preoccupata e che vorrebbe che i nipoti vivano in un Paese serio e credibile, governato da persone con una professione, che non gridano ‘Padania Padania’ e poi regalano miliardi per il ponte della ‘Ndrangheta. Serve gente seria, bisogna liberarsi di questa mediocre classe politica che vediamo governare, che non dico faccia rimpiangere i precedenti governi, ma ci stiamo avvicinando”.