Maltempo. “Campi completamente allagati. Scatta l’allarme semine”

“Campi di ortaggi completamente allagati, frutta caduta a terra, semine impraticabili a causa del fango”.

E’ questo il bilancio stilato dalla Coldiretti sui danni causati dall’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia, con gravi danni nelle campagne.

L’associazione riferisce come in Toscana sia scattato l’allarme semine, soprattutto per il grano duro.

Le piogge battenti e frequenti, cadute in molte delle aree a vocazione cerealicola della provincia di Grosseto stanno impedendo agli agricoltori di entrare nei campi per procedere alla semina del frumento destinato alla produzione di pane e pasta.

I terreni, zuppi d’acqua, rendono impossibile qualsiasi lavorazione con i mezzi meccanici – spiega Coldiretti -, abbassando giorno dopo giorno le potenziali possibilità di buoni raccolti. In alcune zone, come nel Mancianese, gli agricoltori devono fare i conti anche con numerosi smottamenti. Nell’area di Massa Marittima, solo nell’ultimo mese, sono caduti oltre 300 millimetri di pioggia.



Se in Sicilia prosegue la conta dei danni per l’ondata di maltempo, in Sardegna si segnalano gravi problemi agli aranceti nel Sud dell’Isola. I nubifragi hanno causato la caduta dei frutti, arrivando a compromettere in alcuni casi fino all’80% della produzione. Ma il fenomeno rischia di allargarsi dagli agrumi anche alle altre varietà.



Pesante anche la situazione dell’Oristanese dove Coldiretti segnala campi allagati con le coltivazioni di carciofi finite sott’acqua. Ma il maltempo sta anche rallentando le semine impendendo potature e trapianti su colture in pieno campo e frutteti. Gravissimi i danni anche alle strade rurali, spazzate via dai fiumi di acqua e fango.

(Fonte: Coldiretti)