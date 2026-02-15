Trento. Biblioteca comunale: gli eventi della settimana

Una settimana con diverse iniziative attende grandi e piccoli nelle biblioteche del Comune di Trento, con un calendario che propone letture ad alta voce, spazi dedicati alle famiglie, corsi e gruppi di incontro per tutte le età.

Lunedì 16 febbraio, dalle 9 alle 12, lo Spazio piccolissimi per bambini da 0 mesi a 1 anno, sarà ospitato in via straordinaria negli ambienti della Biblioteca ragazzi della Palazzina Liberty. Un momento pensato per offrire a genitori e figli un’occasione di incontro, condivisione e tempo di qualità. L’appuntamento, che si svolge abitualmente ogni lunedì alla Scuola dell’infanzia Sant’Antonio, manterrà invariate le modalità di partecipazione.

Nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 18.30, sempre alla Palazzina Liberty torna Il lunedì delle storie, con letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.

Alla biblioteca di Villazzano, dalle 18.30 alle 19.30, si terrà il Gruppo di conversazione sul cinema, appuntamento dedicato agli appassionati che si ritrovano ogni terzo lunedì del mese per condividere riflessioni e punti di vista. La partecipazione è libera.

Mercoledì 18 febbraio, dalle 17 alle 18.30, alla biblioteca di Meano riprenderà il Corso base di scacchi, aperto a tutti a partire dai 6 anni. La partecipazione è gratuita ma si consiglia la prenotazione telefonando allo 0461 889758 oppure scrivendo a biblioteca.meano@comune.trento.it. Sempre mercoledì, dalle 17 alle 19, nella sala Studio della sede centrale della Biblioteca in via Roma, si terrà l’incontro mensile del gruppo di lettura pomeridiano L’isola del tesoro a cura di Carmine Di Gennaro.

Giovedì 19 febbraio, dalle 9 alle 12, la biblioteca dell’Argentario ospiterà lo Spazio genitori bambini dedicato alle famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel calendario degli incontri del Centro genitori e bambini del Comune di Trento, che propone momenti di gioco, musica, lettura e condivisione. L’appuntamento è ogni due venerdì dalle 15 alle 18 nella sala polivalente della biblioteca di Meano e tutti i venerdì dalle 9 alle 12 alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty.

Sempre giovedì, nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, la biblioteca di Ravina proporrà Let’s learn English with a lot of stories, letture in inglese per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, con ingresso libero.

Venerdì 20 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30, la biblioteca di Povo aprirà lo Spazio dedicato ai giochi da tavolo, un appuntamento settimanale aperto a tutte le età.

A Meano, dalle 16.15 alle 17.15, è in programma Leggiamo una storia?, un pomeriggio di racconti pensato per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni. L’iniziativa sarà replicata il 6 marzo e il 24 aprile.

Sempre venerdì in Palazzina Liberty, dalle 17 alle 18, si riunirà il gruppo di lettura Divoratori di libri. L’iniziativa offre ai giovani lettori uno spazio per condividere idee e scoprire nuove storie, guidati dalle bibliotecarie Yuliya e Silvia.

Sabato 21 febbraio, dalle 16.30 alle 17.30, la Palazzina Liberty ospiterà un nuovo appuntamento con le Letture in lingua cinese per bambine e bambini dai 3 anni.

L’iniziativa sarà riproposta alla stessa ora anche sabato 28 marzo e sabato 11 aprile.

Il programma completo delle attività è disponibile sul sito del Comune di Trento e nelle sedi delle biblioteche comunali.

(Fonte: Comune di Trento)