Trento. Biblioteca comunale: gli eventi della settimana

La prossima settimana la Biblioteca Comunale di Trento propone un programma di iniziative dedicate alla lettura, al gioco, al dialogo interculturale e alla partecipazione, coinvolgendo diverse sedi sul territorio comunale.

Si parte lunedì 23 febbraio con le letture per i più piccoli: alla biblioteca di Martignano dalle 16.30 alle 17.30, si terrà Magia d’inverno… tante storie da ascoltare, alla stessa ora, alla biblioteca dell’Argentario Storie in festa. Entrambi gli eventi sono rivolti a bambine e bambini a partire dai 3 anni di età.

Martedì 24 febbraio, alle 17.30, nella sala degli Affreschi della centrale della Biblioteca, si terrà l’incontro “La lingua è un gioco da ragazzi/e. Il plurilinguismo nei libri dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze”, inserito nel ciclo “noi-altri”. Il progetto, promosso dall’Università di Trento in collaborazione con il Centro per la Cooperazione Internazionale e la Biblioteca Comunale di Trento, intende approfondire le diverse dimensioni della vita delle minoranze e della diversità, favorendo il dialogo tra esperti ed esperte e persone appartenenti sia alle minoranze sia alla maggioranza della popolazione. L’incontro illustrerà le strategie adottate per ampliare la presenza di libri per bambine, bambini, ragazzi e ragazze nelle lingue madri più diffuse sul territorio — romeno, albanese, arabo, urdu, cinese, ucraino e russo — promuovendo curiosità linguistica, inclusione e consapevolezza del plurilinguismo come risorsa sociale. Interverranno Marco Magnani dell’Università di Trento, Yuliya Lenko e Veronica Schir, bibliotecarie della Biblioteca dei ragazzi del Comune di Trento. L’incontro sarà moderato da Giorgio Comai dell’Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa.

Mercoledì 25 febbraio, dalle 9 alle 11.10, proseguono gli appuntamenti con i Gruppi di lettura del mattino nella sala Studio della sede centrale della Biblioteca di via Roma. Il gruppo “Il tavolo degli intrecci”, dalle 9 alle 10, discuterà “La luna e i falò” di Cesare Pavese, mentre il gruppo “La biblioteca di Babele”, dalle 10.10 alle 11.10, approfondirà “Candido” di Voltaire. Ogni gruppo prevede un massimo di 20 partecipanti. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a elena.leveghi@comune.trento.it.

Nel pomeriggio di mercoledì le sedi decentrate ospiteranno numerose attività per i più piccoli. A Gardolo, dalle 16.30 alle 17.30, si svolgerà It’s story time!, con letture in inglese per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Nello stesso orario a Ravina ci sarà L’ora delle storie, mentre dalle 17 alle 18 alla biblioteca della Clarina ci sarà Storie d’inverno. A Meano, dalle 17 alle 18.30, riprende il corso Scacchi in biblioteca, aperto a tutte e tutti dai 6 anni.

Giovedì 26 febbraio, dalle 9 alle 12, la biblioteca dell’Argentario ospiterà lo Spazio genitori bambini dedicato alle famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel calendario degli incontri del Centro genitori e bambini del Comune di Trento, che propone momenti di gioco, musica, lettura e condivisione. L’appuntamento è ogni due venerdì dalle 15 alle 18 nella sala polivalente della biblioteca di Meano e tutti i venerdì dalle 9 alle 12 alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty.

Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, alla biblioteca di Povo è in programma Le storie del giovedì, letture dedicate a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Venerdì 27 febbraio, sempre a Povo, dalle 14.30 alle 18.30, si terrà Spazio giochi da tavolo, l’appuntamento settimanale aperto a tutte le età con ingresso libero, per vivere la biblioteca anche come luogo di socialità e divertimento.

Sabato 28 febbraio, dalle 10.30 alle 11.30, alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty si rinnova l’appuntamento con It’s story time!, letture in lingua inglese per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.

(Fonte e per il programma completo delle attività: Biblioteca comunale – Comune di Trento)