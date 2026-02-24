Smartphone sicuro: il tuo mondo in tasca

Lo smartphone contiene la tua vita digitale: contatti, foto, e-mail, app bancarie, documenti. Proteggerlo adeguatamente è fondamentale.

Di seguito riportiamo alcuni consigli utili promossi dall’associazione Codici.

Un semplice codice di 4 cifre non è sufficiente.

Utilizza PIN di almeno 6 cifre, password alfanumeriche o, meglio ancora, autenticazione biometrica come impronta digitale o riconoscimento facciale combinata con un PIN sicuro. Imposta il blocco automatico dopo pochi secondi di inattività. Un telefono sbloccato lasciato incustodito è una porta aperta ai tuoi dati.

Scarica applicazioni solo dagli store ufficiali: Google Play Store per Android e App Store per iOS.

Anche negli store ufficiali, verifica sempre lo sviluppatore, leggi le recensioni e controlla le autorizzazioni richieste. Un’app per la torcia che chiede accesso a contatti, fotocamera e posizione è sospetta. Concedi solo le autorizzazioni strettamente necessarie al funzionamento dell’app.

Mantieni sempre aggiornati sistema operativo e applicazioni.

Gli aggiornamenti non migliorano solo le funzionalità, ma correggono vulnerabilità di sicurezza critiche. Attiva gli aggiornamenti automatici quando possibile. I dispositivi che non ricevono più aggiornamenti di sicurezza dal produttore diventano progressivamente vulnerabili e andrebbero sostituiti.

Le reti WiFi aperte in luoghi pubblici sono comode ma rischiose.

Evita di accedere a banking online, e-mail o altri servizi sensibili quando sei connesso a reti pubbliche. I criminali possono intercettare i dati trasmessi. Se necessario, utilizza una VPN (Virtual Private Network) affidabile che cripta il traffico dati.

Configura backup automatici su cloud o computer.

In caso di furto, smarrimento o guasto, non perderai foto, contatti e dati importanti. Assicurati che i backup siano protetti da password e, possibilmente, crittografati.

Attiva le funzioni “Trova il mio dispositivo” (Android) o “Dov’è” (iOS).

Permettono di localizzare, bloccare o cancellare remotamente i dati del telefono perso. Contatta subito il tuo operatore per bloccare la SIM ed evitare addebiti o utilizzi fraudolenti.

