Ferragosto, 29 milioni di italiani fuori casa: 7 milioni scelgono picnic e grigliate

Saranno 29 milioni gli italiani che trascorreranno il Ferragosto fuori casa, tra vacanze, visite a parenti e amici e gite fuori porta. È quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè diffusa alla vigilia del weekend del 15 agosto.

Il mare resta la destinazione preferita, ma crescono anche le presenze in montagna, campagna e nei parchi naturali. La maggioranza dei turisti ha scelto di rimanere in Italia, privilegiando in diversi casi mete vicine e località all’interno della propria regione.

Come da tradizione, una parte importante della giornata si giocherà però a tavola. Secondo Coldiretti/Ixè, 7 milioni di italiani organizzeranno un picnic, portando il pranzo da casa o preparando la classica grigliata. Altri 8 milioni trascorreranno il pranzo in casa di parenti o amici.

Chi sarà fuori casa si dividerà invece soprattutto tra agriturismi, sagre, ristoranti, bar e take away.

Continua intanto il richiamo dei piccoli centri. Il 66% degli italiani in vacanza dichiara di visitare almeno un borgo durante il soggiorno, anche soltanto per una gita in giornata, alla ricerca di tradizioni, prodotti tipici ed esperienze legate al territorio.

Sul fronte dell’ospitalità prevalgono gli alberghi, davanti alle seconde case e alle abitazioni di parenti e amici, seguite dagli appartamenti in affitto. Tra le strutture più richieste restano anche gli oltre 26 mila agriturismi presenti sul territorio nazionale, con un’offerta sempre più legata non soltanto alla ristorazione, ma anche a natura, sport, benessere e cultura.

Un Ferragosto, dunque, che conferma la voglia di muoversi degli italiani, ma anche la tendenza a scegliere mete più vicine e occasioni di convivialità tradizionale.