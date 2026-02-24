Trento. Educazione finanziaria: due nuovi incontri alla Biblioteca comunale

La Biblioteca comunale di Trento propone due nuovi appuntamenti dedicati all’educazione finanziaria, per offrire strumenti chiari e accessibili a chi desidera comprendere meglio il funzionamento dei mercati e gli strumenti di investimento.

Il primo incontro di carattere teorico, si terrà giovedì 26 febbraio alle 17.30 nella sala degli Affreschi, della sede centrale della Biblioteca di via Roma. Con il titolo: “Gli investimenti finanziari, questi sconosciuti“.

L’appuntamento partirà da una constatazione ormai evidente: i mercati finanziari influenzano profondamente l’economia e la vita quotidiana di ciascuno di noi. Saranno illustrate le principali cautele da adottare quando si acquistano titoli di Stato, fondi comuni, obbligazioni, azioni e altri prodotti finanziari.

Il secondo incontro, giovedì 5 marzo alle 17.30, avrà invece la forma di un laboratorio pratico. I partecipanti potranno esplorare più da vicino obbligazioni, titoli di Stato, fondi di investimento quotati in borsa (ETF), materie prime (commodities), con particolare attenzione agli aspetti di rischio, redditività, ai principi etici e con alcuni riferimenti alla macro e microeconomia.

A guidare gli appuntamenti saranno Guido Giovannardi, esperto di informazione finanziaria e formazione, e Francesco Terreri, giornalista de il T quotidiano e presidente della Fondazione Microfinanza e Comunità ETS. Entrambi offriranno una lettura chiara dei principali cambiamenti in corso e delle prospettive future, con l’obiettivo di rendere più comprensibili dinamiche spesso percepite come complesse o lontane.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Patto per la lettura della città di Trento, che promuove conoscenza, consapevolezza e partecipazione attiva sui temi di interesse collettivo, tra cui l’economia e la finanza personale.

Fonte e per ulteriori informazioni: Comune di Trento – Biblioteca comunale)