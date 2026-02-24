martedì, Febbraio 24, 2026
HomeEVENTITrento. Educazione finanziaria: due nuovi incontri alla Biblioteca comunale
EVENTI

Trento. Educazione finanziaria: due nuovi incontri alla Biblioteca comunale

Di redazione

-

0
0

La Biblioteca comunale di Trento propone due nuovi appuntamenti dedicati all’educazione finanziaria, per offrire strumenti chiari e accessibili a chi desidera comprendere meglio il funzionamento dei mercati e gli strumenti di investimento.

Il primo incontro di carattere teorico, si terrà giovedì 26 febbraio alle 17.30 nella sala degli Affreschi, della sede centrale della Biblioteca di via Roma. Con il titolo: “Gli investimenti finanziari, questi sconosciuti“.

L’appuntamento partirà da una constatazione ormai evidente: i mercati finanziari influenzano profondamente l’economia e la vita quotidiana di ciascuno di noi. Saranno illustrate le principali cautele da adottare quando si acquistano titoli di Stato, fondi comuni, obbligazioni, azioni e altri prodotti finanziari.

Il secondo incontro, giovedì 5 marzo alle 17.30, avrà invece la forma di un laboratorio pratico. I partecipanti potranno esplorare più da vicino obbligazioni, titoli di Stato, fondi di investimento quotati in borsa (ETF), materie prime (commodities), con particolare attenzione agli aspetti di rischio, redditività, ai principi etici e con alcuni riferimenti alla macro e microeconomia.

A guidare gli appuntamenti saranno Guido Giovannardi, esperto di informazione finanziaria e formazione, e Francesco Terreri, giornalista de il T quotidiano e presidente della Fondazione Microfinanza e Comunità ETS. Entrambi offriranno una lettura chiara dei principali cambiamenti in corso e delle prospettive future, con l’obiettivo di rendere più comprensibili dinamiche spesso percepite come complesse o lontane.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Patto per la lettura della città di Trento, che promuove conoscenza, consapevolezza e partecipazione attiva sui temi di interesse collettivo, tra cui l’economia e la finanza personale.

Fonte e per ulteriori informazioni: Comune di Trento – Biblioteca comunale)

Articolo precedente
Assegno di divorzio: non è più automatico se si guadagna meno
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Informazioni e note legali

categorie

Attualità2055Politica777Cultura716Società691Editoriali442Salute e ambiente377Mondo293Economia278EVENTI255

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Redazione

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da