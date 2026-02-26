Sito e-commerce non consegna ordini: denuncia al Tribunale e segnalazione ad Antitrust

Sembra non avere fine il caso Rosemar.Boutique.

Parliamo di un sito di e-commerce che vende elettrodomestici per la casa e la cucina. Prodotti che in alcuni casi, però, non sono mai arrivati a destinazione. Da mesi si registrano le proteste di consumatori che non ricevono la consegna dell’ordine effettuato e non riescono a ottenere il rimborso.

Gli Sportelli di Codici continuano a ricevere segnalazioni e l’associazione si è attivata per portare la vicenda all’attenzione delle autorità.

In merito alla vicenda, Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, ha specificato: “Il caso sta diventando preoccupante e ci auguriamo che presto arrivino provvedimenti da parte delle autorità. La storia di fondo potremmo definirla classica. Si tratta di un sito di e-commerce che propone prodotti a prezzi particolarmente vantaggiosi, con grafica e slogan accattivanti. Il problema, e qui nasce il nostro timore, è il comportamento di chi c’è dietro questa attività. Prima di tutto viene citato un nome, quello di Rosemar, che dalle verifiche effettuate risulta appartenere a una società con sede legale ad Arezzo del tutto estranea. Per questo motivo abbiamo presentato una denuncia al Tribunale del capoluogo toscano affinché intervenga. L’altra questione sul tavolo è che il sito di e-commerce, nonostante tutto quello sta succedendo, è ancora attivo. Ci siamo rivolti all’Antitrust chiedendo un intervento urgente per sospenderlo così da evitare che altri consumatori, ignari di quanto sta accadendo, facciano un acquisto. Speriamo di ricevere presto riscontri dal Tribunale di Arezzo e dall’Agcm. Nel frattempo, continueremo a raccogliere le segnalazioni dei consumatori danneggiati per tutelarli. È chiaro che non è possibile giustificare queste situazioni con problemi tecnici o adducendo altre scuse. Servono risposte chiare e concrete, con tutte le forme di risarcimento che una situazione del genere impone”.

(Fonte: Codici)