lunedì, Marzo 2, 2026
EVENTI

“Le Indie de qua. Fede, potere e superstizione ai tempi del Concilio di Trento”

La stagione teatrale del Comune di Riva del Garda propone giovedì 5 marzo alle 21 nella sala Garda del Palazzo dei congressi il nuovissimo spettacolo di e con Andrea Pennacchi: “Le Indie de qua. Fede, potere e superstizione ai tempi del Concilio di Trento”.

1630: frate Albertino, missionario domenicano di Padova, è stato inviato in una zona isolata tra le montagne del Trentino, dove la popolazione è ancora legata a credenze ancestrali e a pratiche devozionali non del tutto allineate alla dottrina ufficiale. Il frate ha ricevuto un mandato chiaro: riportare la retta dottrina e smascherare eventuali eresie. Tra villaggi avvolti nella nebbia e boschi fitti, Albertino incontra comunità che parlano un dialetto misto di lombardo e tedesco, segno della stratificazione culturale della regione. Nelle sue predicazioni si imbatte in storie di stregoneria, racconti di donne che curano con erbe e preghiere proibite. La paura dell’Inquisizione è palpabile: proprio in quegli anni a Nogaredo, vicino a Rovereto, si celebrano alcuni dei più feroci processi per stregoneria della storia trentina.

Andrea Pennacchi porta in scena un racconto che esplora uno dei momenti cruciali della storia europea: la Controriforma, nata con il Concilio di Trento.

Tra analisi sociale, ricostruzione storica e ironia, «Le Indie de qua» svela le contraddizioni di un’epoca in cui la fede si intreccia con il controllo sociale e il sapere diventa strumento di potere. Perché la storia non smette mai di ripetersi, mutando solo forme e linguaggio.

Nell’epoca di frate Albertino la Chiesa cattolica risponde alla Riforma protestante riaffermando il proprio controllo dottrinale e disciplinare. La cultura religiosa non è più patrimonio diffuso, plasmato anche dalle pratiche popolari, ma diventa qualcosa di regolato rigidamente dall’alto.

Le missioni si intensificano, non solo verso le Indie d’oltreoceano, ma anche verso le «Indie de qua», le terre dell’Europa considerate ancora selvagge e pagane… proprio come alcune aree tra le più remote del Trentino, dove la Chiesa vede persistere riti arcaici e pratiche religiose ibride, incompatibili con il nuovo dogma.

Testi di Andrea Pennacchi e Marco D’Ambrosio (Makkox), musiche originali eseguite dal vivo da Giorgio Gobbo, consulenza musicale di Carlo Carcano. Produzione Teatro stabile di Bolzano, Centro servizi culturali Santa Chiara Trento, Galapagos produzioni.

(Fonte, per maggiori informazioni: Comune di Riva del Garda)

