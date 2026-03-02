lunedì, Marzo 2, 2026
HomeSalute e ambienteMulte da 1.000 euro per chi lascia i rifiuti accanto ai cestini:...
Salute e ambiente

Multe da 1.000 euro per chi lascia i rifiuti accanto ai cestini: a Trento scattano i primi verbali

Di redazione

-

0
0

A Trento non è più tempo di avvisi bonari. Lasciare un sacchetto dell’immondizia accanto a un cestino pubblico o nei pressi dei cassonetti può costare mille euro. Non una cifra simbolica, ma una sanzione concreta che in città è già stata applicata sei volte nelle ultime settimane, durante i controlli straordinari del martedì condotti dalla Polizia locale insieme al personale di Dolomiti Ambiente.

I trasgressori sono stati identificati grazie al contenuto dei sacchi abbandonati. La nuova normativa nazionale, entrata in vigore alla fine dello scorso anno, prevede infatti sanzioni amministrative da 1.000 a 3.000 euro e, nei casi più gravi, persino il fermo amministrativo per un mese del veicolo utilizzato per commettere la violazione. Il segnale è chiaro: l’abbandono dei rifiuti non è più tollerato come gesto marginale o distrazione, ma trattato come comportamento lesivo dell’interesse collettivo.

Il fenomeno, tuttavia, non riguarda solo i marciapiedi o le aree attrezzate. Sono in corso indagini su altri sei episodi di rifiuti abbandonati nelle zone verdi, nei boschi e sulle roste del Fersina. In questi casi la questione si sposta sul piano penale. Per i privati le ammende possono arrivare fino a 18 mila euro, mentre se sono coinvolte imprese o rifiuti pericolosi si può arrivare a sanzioni ancora più pesanti e persino alla reclusione. È un salto di qualità normativo che trasforma un gesto incivile in un potenziale reato.

Accanto alle multe più elevate, proseguono anche i controlli sulla raccolta differenziata. Nell’ultimo mese sono state elevate 27 sanzioni da 54 euro per conferimenti irregolari, esposizioni nei giorni sbagliati o mancato ritiro dei contenitori. Irregolarità che possono sembrare minime ma che, sommate, incidono sul decoro urbano e sulla vivibilità degli spazi pubblici.

L’abbandono dei rifiuti è tra le segnalazioni più frequenti che arrivano al Comune. Non è solo una questione di pulizia, ma di percezione della città, di rispetto reciproco, di qualità della vita. Per questo, accanto ai controlli, l’amministrazione ha attivato sistemi di videosorveglianza mobile nei punti più critici e installerà una nuova fototrappola al parco Duca d’Aosta, area più volte indicata dai cittadini come problematica. In via Lavisotto, dove il problema è ricorrente, la fototrappola è già operativa.

Articolo precedente
Trento. Dal 2 al 9 marzo: “Ribelli. Libere. Indomite. Storie di donne protagoniste raccontate dal cinema.”
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Informazioni e note legali

categorie

Attualità2062Politica776Cultura716Società690Editoriali442Salute e ambiente381Mondo293Economia279EVENTI259

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
I cookie necessari abilitano funzioni essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzioni come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’attivazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come numero di visitatori, frequenza di rimbalzo e fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari forniscono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l’efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Powered by