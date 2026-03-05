Istat: vendite +0,6% in valore. UNC: “dati ottimi, ma superati da tsunami in arrivo”

Secondo i dati resi noti nella giornata odierna dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), a gennaio le vendite in valore al dettaglio salgono dello 0,6% sul mese precedente e del 2,3% su gennaio 2025.

In merito è intervenuto Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori che, commentando i dati Istat sulle vendite, ha voluto specificare: “Dati ottimi! L’anno inizia nel migliore dei modi, con variazioni tutte positive: alimentari e non alimentari, in valore e in volume. Peccato si riferiscano a un mondo che non c’è più e che ora con la guerra in Medio Oriente stia per arrivare uno tsunami”.

Successivamente, entrando nello specifico della guerra, Dona ha aggiunto: “E’ evidente che se questa guerra proseguirà a lungo c’è il serio pericolo che ricapiti quanto accaduto dopo l’invasione dell’ucraina: esplosione dell’inflazione con conseguente riduzione del potere d’acquisto delle famiglie e inevitabile contrazione dei consumi”.

Infine, concludendo il suo intervento, il Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha ulteriormente specificato: “Uno scenario che può essere impedito solo bloccando sul nascere ogni tentativo di speculazione. Purtroppo, le nostre Authority, a cominciare dall’Antitrust, non hanno gli strumenti per frenare i rincari ingiustificati, come testimoniamo tutte le precedenti crisi, dall’Ucraina al Covid. Per questo da anni chiediamo, in occasione di ogni legge annuale sulla concorrenza, interventi legislativi seri per poter bloccare i rialzi anomali dei prezzi”.