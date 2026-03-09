Ala. Sabato 14 marzo in scena il monologo: “Dalser. La Mussolina”

Ida Dalser, di Sopramonte, ebbe una relazione con Benito Mussolini da cui un figlio. Questa relazione la distrusse, poiché colui che sarebbe divenuto dittatore si disfò di lei, occultò tutto, la vicenda portò Dalser ad essere internata in manicomio, dove infine morì.

La vicenda è ispirazione per l’attrice trentina Michela Embrìaco, che sabato 14 marzo porterà ad Ala il suo monologo “Dalser. La Mussolina”.

Lo spettacolo è l’ultimo in programma per la stagione di prosa del teatro Sartori di Ala. L’appuntamento è per sabato 14 marzo alle ore 21.

È la notte tra il 15 e il 16 luglio 1935. Ida Dalser, appena fuggita dal manicomio, da sola, di notte, percorre la strada che da Pergine Valsugana arriva alla casa di sua sorella, a Sopramonte, piccola frazione di Trento. Come in una fiaba nera, attraversa un bosco e tesse il suo finale grandioso: a casa della sorella troverà il suo amore, Benito Mussolini, che la salverà. Così devono finire le storie. In un flusso di coscienza che procede senza pause ripercorre la sua vita e immagina una realtà parallela, molto lontana da quella che la porterà alla morte da lì a un paio d’anni.

Ida Dalser, considerata la prima moglie di Benito Mussolini, fu fatta internare da lui – e dal regime – in manicomio, dove morirà nel 1937. Come mai una donna affermata come lei, che da Sopramonte arriva ad aprire un importante centro estetico a Milano, vende tutto per amore di Mussolini? Cosa vede in quest’uomo per sacrificare tutto a lui e perché molte donne hanno il desiderio di trovare un uomo in cui annientarsi? Da dove arriva questo desiderio?

Quella con la Dalser è una storia emblematica del rapporto di Mussolini con le donne: per Mirella Serri (Mussolini ha fatto tanto per le donne) è nel fascismo che si trova la radice di quel maschilismo di Stato che ancora oggi continua a condizionarci. «Mussolini aveva sviluppato un’ostilità antifemminile che declinò in leggi e divieti. Gli stereotipi di genere imposti come stile di vita nel Ventennio si affermano come modelli difficili a morire, destinati a segnare la storia del Novecento e a influenzare persino gli anni 2000».

(Fonte e per maggiori informazioni: Comune di Ala)