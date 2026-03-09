Iran. Federpetroli: “Effetto panico fa aumentare vendite di carburanti”

L’effetto panico per la guerra in Iran e la situazione nel Golfo Persico fa volare le vendite carburanti in un solo fine settimana.

Il week end è stato caratterizzato da aumento vendita di Gasolio, Super ed altri prodotti petroliferi su diversi impianti nazionali.

In merito a questi dati, il Presidente di FederPetroli Italia, Michele Marsiglia, ha affermato: “Avevamo già notato un cambio anomalo delle vendite in aumento nella scorsa settimana ma era presto per considerare un comportamento dei consumatori di corsa al ‘pieno di benzina”.

Michele Marsiglia, proseguendo, ha commentato il possibile intervento del Governo sulle accise: “Se Governo Meloni interviene sulle accise, riusciamo a mantenere un equilibrio sui consumi e per le tasche degli italiani, a seguito della così battezzata Crisi di Hormuz che sta investendo tutto il Medio Oriente. Attendiamo di conoscere come verrà disposto il provvedimento sull’Accisa Mobile ed altre misure mirate e se si riuscirà ad intervenire tempestivamente. I prezzi del greggio sono in continua salita e le quotazioni sono fuori dalla scala della normalità. Senza intervento del Governo, la situazione diventa difficile. Parliamo di prodotti necessari ai consumi quotidiani. Il nostro Paese necessita di una Strategia Energetica Nazionale che oggi non esiste, una politica energetica che permetta, in qualsiasi contesto economico e di criticità estera, di rendere l’Italia indipendente ed evitare situazioni di difficoltà per i consumatori italiani”.

Federpetroli ha poi evidenziato come oggi vi sia un nuovo rialzo dei prezzi alla pompa in Self con Gasolio 1,889 e Super 1,729. GAS 64,34 Euro/MWh in aumento al TTF di Amsterdam. BRENT 106,70 $/B e WTI 99,87 $/B.

(Fonte: Federpetroli)