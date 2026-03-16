lunedì, Marzo 16, 2026
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gasoline pumps in close up photography
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Attualità

Petrolio. Marsiglia (Federpetroli): “Petrolio Russia unica proposta per uscire da crisi Hormuz”

Di redazione

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Le dichiarazioni del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sul possibile acquisto del petrolio dalla Russia è ad oggi l’unica proposta concreta che arriva dal Governo.

Questo è quanto specifica, attraverso una nota, Federpetroli Italia in merito alla possibilità di acquistare petrolio dalla Russia.

Inoltre, il Presidente di FederPetroli Italia, Michele Marsiglia, in merito ha ulteriormente specificato: “Si discute di accise, di Iva e di altro ma la situazione di criticità già da qualche settimana è evidente. Il mondo energetico non ha mai voluto lo stop del Gas e Petrolio russo, per forza di cose le Direttive si rispettano, ma le sanzioni e il mancato approvvigionamento da Mosca ha creato enormi difficoltà alle aziende italiane e ancora oggi, si paga questo stop forzato. E’ la soluzione più veloce che in poco tempo porterebbe un risparmio e un grande aiuto all’Italia. Se parliamo di Gas, con dei processi di manutenzione straordinaria in poco tempo il prodotto potrebbe arrivare in Italia, non solo, acquistare oggi il greggio russo già in circolazione nelle acque internazionali avrebbe un prezzo scontato rispetto a carichi provenienti da Medio Oriente ed altre location. Le Bollette delle famiglie italiane ed i consumatori hanno bisogno oggi di essere alleggerite da ulteriori costi. Noi ci siamo”.

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