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Istat: produzione -0,6%. UNC: “industria, inizia anno nel peggiore dei modi”

Di redazione

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Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, la produzione industriale a gennaio scende dello 0,6% sul mese precedente e dello 0,6%% su base tendenziale.

Sulla base di questi dati, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, ha voluto esprimere il proprio punto di vista sulla vicenda, specificando: “Pessima notizia! Inizia l’anno nel peggiore dei modi. Andiamo di male in peggio. Non  solo non si vede ancora alcuna luce in fondo al tunnel nel quale le nostre industrie sono entrate nel febbraio del 2023, ma si scende sempre più nel baratro” .

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