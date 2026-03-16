L’eccellenza della Difesa italiana a Bruxelles: ICE guida 10 imprese innovative alla prima edizione di BEDEX

Bruxelles, 16 marzo 2026 – L’eccellenza tecnologica del Made in Italy approda nel cuore decisionale dell’Europa. In occasione della prima edizione di BEDEX 2026 – Brussels International Defence Exhibition, la rassegna dedicata ai settori della difesa e della sicurezza in programma al Brussels Expo dal 12 al 14 marzo, l’Agenzia ICE promuove la presenza di un Padiglione Italia composto da dieci imprese altamente innovative, chiamate a rappresentare il valore industriale e tecnologico del Paese.

L’iniziativa rientra nelle attività dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che ha scelto la capitale europea per valorizzare il ruolo dell’industria italiana della difesa in un contesto internazionale sempre più strategico. Più che una semplice rassegna espositiva, BEDEX nasce come piattaforma di dialogo tra industria, istituzioni e centri decisionali, in grado di mettere in relazione aziende, governi e organizzazioni internazionali.

La scelta di Bruxelles non è casuale. La città ospita infatti i principali centri decisionali della sicurezza europea e transatlantica, tra cui la NATO, la Commissione europea e l’Agenzia Europea per la Difesa (EDA). Questo rende l’evento un punto di incontro privilegiato tra imprese, istituzioni e stakeholder internazionali impegnati nello sviluppo delle capacità strategiche del continente.

La partecipazione italiana si inserisce in un contesto di forte trasformazione del settore della difesa a livello europeo. Il Documento Programmatico Pluriennale della Difesa 2025-2027 del Ministero della Difesa evidenzia infatti un rafforzamento degli investimenti nel comparto, con un bilancio integrato in chiave NATO orientato al consolidamento della soglia del 2% del PIL destinato alla difesa e a un’accelerazione nei programmi di innovazione tecnologica.

In questo scenario, le imprese presenti nel Padiglione Italia rappresentano un campione significativo della capacità industriale nazionale. Le aziende italiane operano infatti in segmenti ad alto contenuto tecnologico che spaziano dalla cybersecurity ai sistemi di difesa avanzati, dalle tecnologie aerospaziali alle soluzioni per la sicurezza integrata.

Il contesto europeo conferma questa dinamica. Secondo i dati più recenti, nel 2025 la spesa totale per la difesa nell’Unione Europea ha raggiunto i 381 miliardi di euro, pari al 2,1% del PIL, superando per la prima volta la soglia simbolica del 2%. Un segnale che riflette la crescente consapevolezza delle sfide geopolitiche e della necessità di rafforzare la sicurezza del continente.

A dare ulteriore impulso al settore contribuisce l’iniziativa “Readiness 2030” promossa dalla Commissione europea, che prevede la creazione di uno spazio fiscale aggiuntivo fino a 800 miliardi di euro nei prossimi quattro anni destinato al rafforzamento delle capacità industriali e strategiche europee.

In questo quadro, la presenza italiana a BEDEX assume un valore che va oltre la semplice promozione industriale. Si tratta di un’occasione per consolidare il ruolo dell’Italia nella costruzione della difesa europea del futuro, valorizzando un tessuto imprenditoriale capace di coniugare innovazione tecnologica, competitività internazionale e cooperazione strategica con i partner europei e atlantici.