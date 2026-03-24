Brunico. Controlli nel weekend: 7 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Intensificati i servizi di controllo alla circolazione stradale da parte della Compagnia Carabinieri di Brunico nel corso dell’ultimo fine settimana.

L’operazione, finalizzata a contrastare fenomeni pericolosi come la guida in stato di ebbrezza e a prevenire incidenti, ha portato a risultati significativi: in totale sono state ritirate sette patenti di guida per guida in stato di ebbrezza, una persona è stata denunciata per porto abusivo di coltello, e un’altra è stata segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti.

In particolare, le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile hanno concentrato i propri sforzi nel contrastare la guida in stato di alterazione alcolica, individuando numerosi conducenti che si sono posti alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Sono state denunciate in stato di libertà per violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada:

* Un 41enne, controllato alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico pari a 1,35 g/l.

* Un 60enne, fermato mentre conduceva un autocarro con un tasso alcolemico di 1,06 g/l.

* Un 51enne, controllato su un’autovettura con un tasso alcolemico di 1,09 g/l.

* Un 27enne, alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico pari a 1,14 g/l.

* Un 27enne, automobilista, con un tasso alcolemico di 1,46 g/l.

A questi si aggiunge un 48enne che, sorpreso alla guida in evidente stato di ebbrezza, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Per lui è scattato il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo.

Un ulteriore ritiro della patente e un sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca sono stati operati dai Carabinieri della Stazione di Badia nei confronti di una automobilista 26enne che aveva causato un incidente stradale con soli danni materiali, risultando comunque in stato di ebbrezza.

Sempre nel corso dei servizi, il personale dell’Aliquota Radiomobile ha denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 4 della Legge 110/1975 (porto abusivo di armi) un 21enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un coltello a serramanico durante una perquisizione personale.

Infine, i militari della Stazione di Brunico hanno segnalato amministrativamente al Commissariato del Governo un 20enne, trovato in possesso di una dose di hashish per uso personale.

L’attività di controllo capillare testimonia il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza sulle strade e il rispetto della legalità nel territorio di competenza della Compagnia di Brunico.

(Fonte: Carabinieri)