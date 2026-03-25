Giustizia in Trentino-Alto Adige, nasce la nuova Agenzia regionale: come cambierà il supporto a tribunali e giudici di pace

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol compie un nuovo passo nel percorso di riorganizzazione del sistema giudiziario territoriale. La Giunta regionale, presieduta da Arno Kompatscher, ha infatti approvato l’Atto organizzativo della nuova Agenzia Regionale della Giustizia, struttura prevista dalla Legge Regionale n. 5 del 2020 e destinata a rafforzare il supporto amministrativo e organizzativo agli uffici giudiziari e ai giudici di pace.

Si tratta di una novità che punta a incidere su un aspetto spesso poco visibile, ma decisivo per il funzionamento della macchina della giustizia: la gestione delle risorse, del personale, delle sedi e dei servizi che consentono agli uffici di operare in modo efficiente. L’obiettivo dichiarato è quello di ottimizzare l’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato alla Regione, rendendo più ordinato, vicino e specialistico il sostegno agli apparati giudiziari del distretto del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

A sottolineare la portata del provvedimento è stato il presidente della Regione Arno Kompatscher, che ha definito l’approvazione dell’atto “un traguardo fondamentale nel percorso di attuazione della delega”. Secondo Kompatscher, una giustizia “moderna, rapida ed efficiente” rappresenta non solo una garanzia per i diritti dei cittadini, ma anche un elemento di competitività per l’intero sistema territoriale. In questa prospettiva, la nuova Agenzia dovrebbe consentire una gestione delle risorse più aderente alle esigenze concrete degli uffici giudiziari, con l’intento di migliorare l’organizzazione complessiva del servizio pubblico.

L’Agenzia sarà collocata all’interno della struttura regionale, ma opererà con autonomia gestionale, amministrativa e contabile. Pur restando sottoposta all’indirizzo e al controllo della Giunta regionale, sarà chiamata a garantire una gestione specialistica delle risorse umane e strumentali destinate agli uffici giudiziari. In altre parole, la Regione sceglie di dotarsi di uno strumento più strutturato per seguire da vicino un settore delicato, che richiede continuità, competenze e capacità di coordinamento.

Nel concreto, la nuova Agenzia si occuperà della gestione del personale regionale distaccato presso gli uffici giudiziari, compresi formazione, valutazioni e procedimenti disciplinari. Avrà inoltre competenza sull’approvvigionamento di beni e servizi, sulla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, sulla manutenzione delle sedi e sulla promozione di progetti innovativi legati all’organizzazione giudiziaria. Si tratta quindi di un perimetro ampio, che tocca tanto la dimensione amministrativa quanto quella logistica e organizzativa.

La struttura sarà guidata da un Direttore con qualifica dirigenziale e da un Consiglio di Presidenza, indicato con la sigla C.P.A., composto da sette membri. La funzione di questo organismo sarà quella di assicurare il massimo coordinamento con le autorità giudiziarie, in un ambito in cui il raccordo istituzionale sarà decisivo per evitare sovrapposizioni e garantire efficienza operativa.

Nell’Atto organizzativo trova spazio anche il tema del confronto con le rappresentanze dei lavoratori. La Direzione dell’Agenzia riferirà infatti ogni anno alle organizzazioni sindacali sulle attività svolte, con l’obiettivo di assicurare trasparenza e coinvolgimento. Un passaggio che segnala la volontà di accompagnare l’avvio della nuova struttura con un dialogo stabile sul piano organizzativo e lavorativo.

Per la fase iniziale è stata prevista una disciplina transitoria relativa alla gestione finanziaria e contabile, pensata per accompagnare il consolidamento dell’esperienza operativa dell’Agenzia. È stata inoltre inserita una clausola di salvaguardia in attesa delle norme di attuazione definitive riguardanti la partecipazione dei Capi di Corte agli organi di vertice.