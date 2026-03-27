Verso la fine dei social?

Una sentenza definita storica da un tribunale di Los Angeles ha condannato due delle piattaforme social più popolari al mondo, Instagram e You Tube, ad una multa di 6 milioni di dollari per aver creato deliberatamente dipendenza (dismorfismo corporeo, depressione e pensieri suicidi), e conseguente negligenza nella tutela dei minori che le hanno utiizzate.

Nel processo erano coinvolti anche TikTok e Snapchat, ma hanno transato prima perché – si dice – che non potessero permettersi il processo

Ovviamente le società presenteranno ricorso e vedremo cosa succederà.

E’ finita l’era dell’impunità o assisteremo alle deprimenti riverenze e minacce (anche ai giudici) da parte del nume tutelare di questi padroni, Donald Trump? Tutto è possibile. Anche la fine dei social così come li conosciamo… che se non sono più un business per i loro padroni, cambiamenti, financo dismissioni, sono dietro l’angolo.

Qualcuno ha paragonato questa possibile svolta a quando il mondo intero ha cominciato a prendere consapevolezza dei danni delle “Big Tobacco”.

Il punto di partenza, alla base di questa sentenza – “È passato dall’essere un prodotto che usavi a un prodotto che ti usa” – lo ha ricordato un ex-dipendente di Instagram, Arthur Bejar, nei giorni scorsi alla Bbc.

Avremo avvisi sanitari sugli schermi come sui pacchetti di sigarette?

Verranno dismessi gli strumenti di fidelizzazione degli utenti che sono l’anima economica di queste piattaforme? Le aziende guadagnano mantenendo online le persone il più a lungo possibile e farle tornare il più spesso possibile, in modo da poterle raggiungere con il maggior numero possibile di pubblicità.

Di certo la sentenza sarà un precedente per molte altre. In tutto il mondo.

Infine, dopo il divieto australiano ai minori di 16 anni, e gli altri divieti che stanno arrivando anche in Ue, il rapporto con queste piattaforme non sarà più affrontato solo come un problema di “maturità” degli utenti, ma come pericolo sanitario assoluto, per tutti.

Vincenzo Donvito Maxia

Presidente ADUC