Hormuz. I passaggi stretti che tengono in piedi il mondo

Gli stretti sono i punti in cui la geografia diventa politica. Da millenni, sottili corridoi d’acqua decidono fortune commerciali, guerre, imperi e declini. Oggi, nell’epoca delle catene globali del valore e della logistica justintime, questi passaggi sono ancora più cruciali: basta un blocco, un attacco, un incidente per inceppare l’economia mondiale.

Hormuz è il simbolo di questa fragilità, ma non è l’unico. Il pianeta è cucito da una serie di “colli di bottiglia” che, uno dopo l’altro, raccontano la storia del potere sul mare.

1. Stretto di Hormuz – Il polso del petrolio mondiale

Tra Iran e penisola arabica scorre il sangue dell’economia globale: gas, petrolio, fertilizzanti, materie prime strategiche. Ogni tensione in quest’area si ripercuote immediatamente sui mercati energetici. Da secoli è un teatro di pirati, imperi e rivalità: oggi come ieri, chi controlla Hormuz controlla molto più di un braccio di mare.

2. Bab elMandeb – La porta del Mar Rosso

Il suo nome significa “Porta delle Lamentazioni”, e non a caso. È il punto più vulnerabile della rotta che conduce a Suez. Qui si incrociano interessi di Yemen, Arabia Saudita, Egitto, potenze globali e gruppi armati. Un blocco a Bab elMandeb paralizzerebbe l’accesso al Mediterraneo.

3. Canale di Suez – Il varco tra Asia ed Europa

Dal 1869 è la scorciatoia che ha riscritto la geografia del commercio mondiale. È stato conteso da imperi, nazionalismi, guerre mondiali e crisi energetiche. Oggi rimane un’infrastruttura fragile: basta una nave incagliata per ricordare quanto sia sottile il filo che lega Oriente e Occidente.

4. Canale di Panama – L’idea che cambiò due oceani

Voluto dagli Stati Uniti, immaginato dagli europei, oggi è un nodo strategico che collega Atlantico e Pacifico. Le nuove mire asiatiche e la competizione per la gestione dei terminal portuali mostrano che la partita geopolitica non è affatto chiusa.

5. Passaggio a NordOvest – Il sogno che si scioglie

Per secoli fu una leggenda di esploratori e tragedie. Oggi, con lo scioglimento dei ghiacci artici, sta diventando una rotta reale. Ma il suo futuro è un intreccio di clima, ambizioni russe, interessi canadesi e tensioni tra superpotenze.

6. Bosforo e Dardanelli – La chiave del Mar Nero

La Turchia controlla il cancello tra Mar Nero e Mediterraneo. Da qui passano le ambizioni russe, le rotte del grano, le flotte militari. È uno dei pochi luoghi al mondo dove la geografia dà a un singolo Stato un potere strategico enorme.

7. Gibilterra – Le Colonne d’Ercole del commercio moderno

Il Regno Unito mantiene un ruolo centrale nel controllo dell’accesso all’Atlantico. È un punto di passaggio obbligato per le rotte che collegano Europa, Africa e Americhe. Una presenza storica che continua a pesare negli equilibri navali.

8. La Manica – Il corridoio più trafficato del mondo

Tra Francia e Regno Unito scorre la rotta commerciale più intensa del pianeta. Qui si incrociano logistica, pesca, tensioni politiche postBrexit e la sicurezza delle infrastrutture energetiche sottomarine.

9. Stretto di Malacca – La gola dell’Asia

Tra Indonesia e Malesia passa la linfa vitale della Cina, del Giappone e della Corea del Sud. Pirateria, rivalità regionali e la presenza di Singapore – potenza marittima in miniatura – rendono questo passaggio un barometro della stabilità asiatica.

10. Stretto di Formosa – Il fronte caldo del XXI secolo

Separando Cina e Taiwan, è il punto in cui si incrociano storia, identità, tecnologia e potenza militare. È anche il varco che collega il Mar Cinese Orientale al Pacifico. Qui si misura la competizione tra Stati Uniti e Cina, e qui si decide la sicurezza dell’intera regione.

Perché questi stretti contano più che mai

Globalizzazione fragile : le catene logistiche dipendono da pochi passaggi obbligati.

: le catene logistiche dipendono da pochi passaggi obbligati. Nuove potenze marittime : Cina, India, Turchia e Russia stanno ridefinendo gli equilibri.

: Cina, India, Turchia e Russia stanno ridefinendo gli equilibri. Clima e tecnologia : lo scioglimento dell’Artico e l’automazione dei porti cambiano le rotte.

: lo scioglimento dell’Artico e l’automazione dei porti cambiano le rotte. Energia e materie prime: gas, petrolio, fertilizzanti, chip: tutto passa da qui.

Gli stretti sono i punti in cui la geografia diventa destino. E il destino, oggi, è più stretto che mai.

Primo Mastrantoni

presidente comitato tecnico-scientifico di Aduc