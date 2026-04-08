Iran, il fallimento strategico di Trump e la riaffermazione di Teheran

Non giriamoci intorno: quella contro l’Iran doveva essere una dimostrazione di forza. Si è rivelata, almeno per ora, una dimostrazione di impotenza strategica.

Doveva essere la guerra breve, la guerra esemplare, la guerra capace di ristabilire gerarchie, di intimidire gli avversari, di piegare Teheran e di riconsegnare agli Stati Uniti il ruolo di potenza ordinatrice in Medio Oriente. È diventata invece una tregua precaria, sospesa, opaca, che non porta con sé il sigillo della vittoria ma il riflesso di un limite. Non il trionfo degli USA, ma la sua difficoltà crescente a trasformare la superiorità militare in ordine politico.

La verità è che Washington e Tel Aviv hanno colpito senza ottenere ciò che davvero contava. Il regime iraniano non è crollato. La leadership non si è dissolta. La società non è insorta contro il potere come qualcuno, con sorprendente superficialità, aveva evidentemente immaginato. L’Iran, che in molte letture occidentali appariva come un sistema irrigidito, stanco, forse perfino prossimo alla consunzione, ha fatto invece ciò che le nazioni antiche fanno nei momenti estremi: ha resistito, si è compattato, ha tratto dalla pressione esterna una ragione ulteriore di continuità.

È qui che si misura la sconfitta politica americana, prima ancora che diplomatica. Donald Trump aveva promesso, nel suo linguaggio elementare e perentorio, il risultato definitivo: il deal, la resa, la chiusura del problema. E invece si ritrova con una tregua che sa più di argine che di successo, più di contenimento del danno che di affermazione della volontà americana. Il presidente che voleva apparire come l’uomo della decisione si scopre ancora una volta ostaggio del proprio teatro verbale: minaccia l’apocalisse, evoca la distruzione, parla come se la storia potesse essere piegata con una formula brutale, e poi deve rifugiarsi nella grammatica incerta della sospensione.

Non serve trasformarlo in un mostro. Sarebbe perfino una scorciatoia consolatoria. Trump non esce da questa vicenda come il male assoluto, ma come qualcosa di forse ancora più significativo: il sintomo di un’America mal consigliata, nervosa, discontinua, che continua a sopravvalutare la propria capacità di rifare il mondo a propria immagine e sottovaluta, ogni volta, la densità storica, culturale e nazionale dei popoli che pretende di disciplinare.

L’errore di fondo è stato infatti quello di sempre: credere che basti decapitare il vertice di uno Stato per provocarne la dissoluzione. È l’illusione meccanica della guerra risolutiva, il vecchio sogno imperiale secondo cui colpire il centro significa far collassare la periferia. Ma l’Iran non è una costruzione artificiale appesa a un solo uomo. Non è una scatola vuota. Non è una tirannide di cartapesta. È una realtà ben più complessa, stratificata e resistente di quanto una certa propaganda occidentale abbia voluto raccontare per anni.

Così, nel momento in cui avrebbe dovuto cedere, Teheran ha invece trasformato la sopravvivenza in forza. E non è un dettaglio. In Medio Oriente, sopravvivere a una guerra pensata per distruggerti equivale già a una vittoria storica. Non assoluta, non definitiva, forse nemmeno stabile. Ma sufficiente a rovesciare il racconto iniziale. Perché chi doveva essere annientato è ancora in piedi, mentre chi prometteva di chiudere la partita si ritrova a congelarla.

Anche Israele, naturalmente, esce da questa fase con un paradosso pesante. La superiorità bellica resta. La capacità di colpire nessuno la mette in discussione. Ma la forza, da sola, non basta a certificare il successo. Se il regime iraniano resta, se la sua proiezione regionale non viene spezzata, se il confronto non si chiude ma si sospende, allora la vittoria strategica non c’è. C’è, semmai, la conferma di una potenza che sa infliggere danni enormi ma non riesce a convertire quei danni in un nuovo equilibrio.

A uscirne incrinata è anche l’estetica politica del sovranismo occidentale, che da anni si nutre della rappresentazione della forza nuda come soluzione universale. La promessa era semplice: basta decisione, basta durezza, basta volontà. La realtà ha risposto con una lezione antica: si può dominare il cielo e fallire la terra. Si può colpire moltissimo e perdere comunque il senso politico dell’operazione.

Per questo, almeno nell’immediato, gli iraniani sono i soli a poter rivendicare qualcosa che assomigli a una vittoria. Non perché abbiano trionfato in senso pieno, ma perché hanno negato al nemico il risultato decisivo. Hanno resistito all’urto. Hanno evitato il collasso. Hanno costretto gli avversari a fermarsi. E in una regione come questa, dove la memoria della forza conta quanto la forza stessa, è già abbastanza per cambiare il significato della guerra.

C’è infine un aspetto che pesa più di quanto appaia. Il linguaggio della distruzione totale, il ricatto civilizzazionale, la minaccia rivolta non soltanto a uno Stato ma a una storia e a un popolo, hanno finito per isolare moralmente chi li ha pronunciati. Quando perfino voci esterne al conflitto, e non liquidabili come propaganda interessata, insistono sulla necessità del negoziato e denunciano l’inaccettabilità di certe parole, allora diventa chiaro che il danno non è solo geopolitico. È anche etico, simbolico, culturale.

Questa guerra, in definitiva, non consegna l’immagine di un’America vittoriosa. Consegna piuttosto quella di una potenza ancora immensa ma meno ordinatrice, meno credibile, meno capace di tradurre la violenza in architettura politica. E mostra, ancora una volta, come la pretesa di piegare la Persia con la sola forza produca l’effetto opposto: non la resa dell’Iran, ma la sua riaffermazione.