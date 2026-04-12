“Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry

IL LIBRO

Con questa edizione evento del libro di Antoine de Saint-Exupéry, vi alzerete in volo per un viaggio pieno di magia e di incanto. Attraverso le magnifiche illustrazioni e otto elementi interattivi seguirete il piccolo principe di pianeta in pianeta, vi prenderete cura della sua rosa, conterete i tramonti insieme a lui, converserete con la volpe e percorrerete le dune del deserto… In occasione della sua prima pubblicazione in Francia, 80 anni fa, Il piccolo principe torna ad affascinare i lettori di tutto il mondo.

L’AUTORE

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY è nato a Lione il 29 giugno 1900 da una famiglia aristocratica, rimase orfano di padre a quattro anni e venne cresciuto dalla madre pittrice. Nel 1921 si arruolò nell’aviazione militare, scoprendo la passione per il volo. Divenne pilota civile per la compagnia Aéropostale, trasportando posta tra Francia, Nord Africa e Sud America. Queste esperienze aeronautiche influenzarono profondamente la sua letteratura. Il primo successo letterario arrivò con Corriere del sud (1929), seguito da Volo di notte (1931), vincitore del Prix Femina. Nel 1939 pubblicò Terra degli uomini, Grand Prix du roman dell’Académie Française, e nel 1942 Pilota di guerra. La sua opera più celebre resta tuttavia Il piccolo principe (1943), uno dei libri più venduti della storia nonché il più tradotto – se si escludono i testi religiosi. Il 31 luglio 1944 decollò da Borgo, in Corsica, per una missione sulla Francia meridionale, ma non fece più ritorno. I resti del suo aereo saranno ritrovati solo nel 2004 nel Mediterraneo.

GLI ILLUSTRATORI

MINALIMA è uno studio di graphic design fondato da Miraphora Mina e Eduardo Lima. Dal 2009 il loro studio londinese ha continuato a contribuire a Wizarding World, il mondo magico di Harry Potter. Lo studio è noto a livello internazionale per la sua straordinaria capacità di raccontare storie attraverso inconfondibili progetti grafici premiati in tutto il mondo.

(Fonte: Salani Editore)