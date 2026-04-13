Bardolino, Parole sull’acqua Kids 2026: festival per piccoli lettori

Dal 15 al 19 aprile 2026 Bardolino ospita una nuova edizione di Parole sull’acqua Kids, il festival dedicato ai piccoli lettori e alle loro famiglie. L’appuntamento si svolgerà nella cornice di Villa Carrara Bottagisio e proporrà per cinque giorni letture ad alta voce, laboratori creativi e incontri dedicati al mondo della letteratura per l’infanzia.

Il festival si conferma così come uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili del territorio per chi cerca occasioni di avvicinamento alla lettura già nei primi anni di vita. Accanto agli eventi in programma, per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre possibile visitare l’esposizione dei lavori di Corinne Zanette, mentre Farfilò curerà la libreria del festival.

L’apertura del calendario è prevista per mercoledì 15 aprile, dalle 16.30 alle 17.30, con le letture ad alta voce curate dalle lettrici volontarie e dalla Cooperativa Charta, attività rivolta ai bambini dai 3 agli 8 anni e a ingresso libero.

Il primo appuntamento per adulti è invece in programma venerdì 17 aprile, dalle 20.30 alle 22.30, con l’incontro di formazione “Prendersi cura dei lettori bambini, allenare lo sguardo”, pensato per genitori ed educatori e affidato a Farfilò.

La giornata centrale del festival sarà sabato 18 aprile, quando alle 10.00 è prevista l’inaugurazione ufficiale dell’ottava edizione. Subito dopo, dalle 10.30 alle 12.00, spazio all’incontro per adulti “Il libro non esiste”, dedicato alla lettura, con Simonetta Bitasi, conosciuta come “Lettrice ambulante”.

Sempre sabato, dalle 11.00 alle 12.00, si terrà il laboratorio “Orsi in salita” con l’autrice e illustratrice Corinne Zanette, pubblicata da Camelozampa, rivolto ai bambini dai 5 agli 8 anni. Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.30, sarà la volta del laboratorio “Le Ridarelle. In gita al lago” con l’illustratrice Emma Lidia Squillari per Terre di Mezzo, ancora per la fascia 5-8 anni. Dalle 15.30 alle 16.30, infine, nuovo appuntamento con Corinne Zanette per il laboratorio “Pilù e l’aria”, destinato ai bambini dai 2 ai 4 anni. I laboratori del sabato sono a pagamento, 10 euro, con prenotazione.

Il festival si concluderà domenica 19 aprile con altri due appuntamenti. Dalle 10.30 alle 12.00 è in programma il laboratorio “Ho fatto un disegno” con Melania Longo e Alessandro Sanna, autori Camelozampa, rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, sempre al costo di 10 euro su prenotazione. Dalle 11.00 alle 12.30 si terrà invece “Storie di allocchi e altri animali”, incontro con la biologa Chiara Morosinotto, in collaborazione con Rizzoli e Camelozampa, durante il quale sarà presentata anche l’attività dell’Associazione Progetto Natura Verona Lago odv. Questo appuntamento è pensato per adulti e bambini dai 7 anni in su.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Biblioteca del Comune di Bardolino scrivendo a biblioteca.bardolino@comune.bardolino.vr.it