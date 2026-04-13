MUSE. “Tech Tales: incontri che connettono 

Continuano anche in aprile i “Tech Tales”, il ciclo di incontri in MUSE Agorà, appuntamenti per guardare oltre lo schermo e riflettere sul rapporto con lo smartphone, compagno di avventure e di quotidianità. Tre appuntamenti rivolti a tutte/i, gratuiti e con prenotazione consigliata.

Il primo appuntamento è giovedì 16 aprile 2026, alle 18.30 con Pan&Botóni, a cura di Speck&Tech che propone un incontro rivolto a chi non ha molta dimestichezza con il suo smartphone. Con Pan&Botóni sarà possibile esplorare assieme a esperte/i trucchi pratici per sfruttare al meglio il proprio cellulare e le strategie per riconoscere truffe, fake news e rischi online, a partire da casi comuni e con un linguaggio chiaro e accessibile.

Martedì 21 aprile 2026, sarà invece la volta di Vite digitali: mente, relazioni e rischi nell’era dei social media. Scrollare, postare, aspettare delle reazioni: gesti semplici e quotidiani che plasmano il modo in cui pensiamo, comunichiamo e costruiamo la nostra identità online. Ma quali sono gli effetti più ampi dei social media sulla nostra vita? Questo dialogo esplora il rapporto tra ambiente digitale e benessere, mettendo in relazione psicologia, neuroscienze e cultura per riflettere non solo sui processi cerebrali, ma anche sui rischi sociali, emotivi e comportamentali legati all’uso delle piattaforme. Con la Prof.ssa Ornella Corazza e il neuropsichiatra Pierluigi Simonato, Addiction Science Lab – Università di Trento.

Ultimo appuntamento di aprile, sabato 28 aprile 2026 con Tra pixel e sentieri, un dialogo tra creator, tester e naturaliste/i su come i social network possano promuovere una frequentazione consapevole della montagna, oltre i clichè e l’effetto wow. Con Riccardo Brotto e il team di Habitat. In collaborazione con il Trento Film Festival.

Il programma è realizzato con il supporto di Casse Rurali Trentine.

Tech it Easy! la mostra

Gli appuntamenti sono organizzati nell’ambito di Tech in easy! in MUSE Agorà un progetto che invita all’esplorazione. Un percorso per osservare come lo smartphone trasforma il modo in cui viviamo, sentiamo e stiamo insieme, esplorando le conseguenze sul benessere individuale e collettivo. Le tecnologie digitali, in continua e sempre più rapida evoluzione, hanno generato opportunità ma allo stesso tempo nuove fragilità.

L’esposizione propone uno spazio di confronto, aperto e non giudicante, per mettere in luce meccanismi, esperienze e possibilità di scelta consapevole sull’uso dei dispositivi e dei social network.

(Fonte: MUSE)