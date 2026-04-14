Trento Città della Pace: mercoledì 15 aprile la XXIII edizione

“Trento brilla di pace” è il titolo che bambini e bambine, ragazze e ragazzi di Trento hanno scelto per la XXIII edizione della giornata Trento Città della Pace che si terrà mercoledì 15 aprile dalle 10.00 alle 11.30.

Quest’anno si svolgerà in piazza Fiera, accanto all’aiuola della pace con il dado gigante che dal 2003, per volontà dei bambini e delle bambine, invita ogni passante a dichiarare il proprio impegno per la Pace.

Presenti gli Istituti comprensivi del Comune di Trento e oltre, scuole dell’infanzia, molti bambini dei nidi con i loro genitori.

Insieme al Sindaco presenzieranno alcuni Dirigenti Scolastici.

Circa duemila partecipanti coinvolgeranno la città con 4 cortei che partiranno alle 9.30 da piazza Dante, piazza Santa Maria Maggiore, piazza Battisti e Ponte dei Cavalleggeri, con canti, suoni, stornelli di pace. Verranno distribuiti biglietti ai cittadini con auguri e motivazioni ad essere testimoni di Pace. Via Belenzani sarà abbellita e colorata da variopinti disegni e cartelloni con messaggi ed esperienze di pace.

Dal palco verranno rinnovati con forza i valori della Pace con canzoni, danze, premiazione di una decina di testimoni di pace, cittadini scelti dai bambini che sempre sanno individuare negli adulti le vere motivazioni che attuano relazioni empatiche e costruiscono una comunità di Pace.

I canti e le danze verranno accompagnati dagli Abies Alba, con il gruppo musicale dei Piccoli Grandi Violinisti e da Danzare la pace.

I trampolieri dell’Arcobaleno accoglieranno i cortei in piazza Fiera insieme a studenti dell’Istituto Buonarroti, a un gruppo Masci e ad alcuni giovani in servizio civile presso il Comune.

Le scuole che non potranno essere presenti comporranno una costellazione di feste della pace in loco, mentre l’ufficio Politiche giovanili predisporrà un video a fine mattinata, visionabile sui canali di trentogiovani.

(Fonte: Comune di Trento)