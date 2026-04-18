Codici. Cassazione conferma mancanza di equilibrio nei provvedimenti dei giudici nei confronti dei padri separati

L’associazione Codici ripropone il tema della disparità di trattamento dei papà nei casi di separazione. E lo fa citando una sentenza recente della Cassazione che ha accolto il ricorso di un padre separato contro la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare decisa dalla Corte di Appello, che aveva ribaltato l’assoluzione del primo grado.

Sulla vicenda si è espresso direttamente Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, affermando: “La Cassazione ha confermato quanto diciamo da tempo, ovvero che i giudici non tengono conto della realtà. In questo caso, un papà non aveva versato l’assegno per il figlio minore per alcuni mesi. I giudici territoriali nel condannarlo non hanno considerato, però, le difficoltà economiche dovute all’esito infruttuoso di alcune procedure esecutive avviate dalla ex e non hanno tenuto conto nemmeno del fatto che appena ha potuto, ha ripreso regolarmente i versamenti. In estrema sintesi, un inadempimento di pochi mesi per affrontare nuove spese, come l’affitto di una casa, non può costare una condanna per un padre separato, soprattutto se ha sempre adempiuto con regolarità a questo obbligo. È un provvedimento molto importante. Ci auguriamo che questa ordinanza venga presa in considerazione con attenzione e serietà dai giudici. C’è bisogno di equilibrio quando si valutano i casi di separazione. Frequentemente, infatti, registriamo decisioni a senso unico che vedono soccombere i padri separati, ridotti a bancomat”.

(Fonte: Associazione Codici – campagna “Voglio papà”)