Vacanza annullata per malattia, la Cassazione conferma il diritto al rimborso

Ammalarsi prima di partire può far venir meno l’intero senso della vacanza. E, in determinate condizioni, può dare diritto al rimborso del pacchetto turistico, senza l’applicazione di penali da parte del tour operator.

A chiarirlo è la Corte di Cassazione, secondo quanto riferito da Aduc, con una recente ordinanza relativa a un caso di viaggio organizzato annullato per una grave malattia sopravvenuta prima della partenza. La decisione ribalta le precedenti pronunce di merito e torna su un tema che riguarda molti viaggiatori: cosa accade quando la vacanza non viene più annullata per scelta, ma perché un evento serio e documentato rende impossibile partire.

La vicenda nasce dalla prenotazione di un viaggio a Londra da parte di due coppie di parenti. Pochi giorni prima della partenza, uno dei partecipanti si era ammalato gravemente. La situazione aveva reso impraticabile il viaggio non solo per la persona colpita dalla malattia, ma per l’intero gruppo.

I viaggiatori avevano quindi chiesto la restituzione del prezzo pagato, pari a circa 2.350 euro per ciascuna coppia. Il tour operator si era opposto, sostenendo che si trattasse di un recesso volontario soggetto a penali. Aveva inoltre richiamato la presenza di una polizza assicurativa, ritenendo che l’eventuale copertura dovesse essere cercata tramite l’assicurazione.

Tribunale e Corte d’appello avevano dato ragione all’operatore. La Cassazione, invece, ha seguito una lettura diversa. Secondo i giudici, quando la malattia sopravvenuta rende impossibile la fruizione del viaggio, non si è davanti a una libera scelta del turista, ma a un impedimento indipendente dalla sua volontà.

Il punto giuridico centrale è quello dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione e del venir meno della finalità turistica del contratto. In altre parole, se il viaggio organizzato non può più essere goduto per un fatto grave, non prevedibile e non imputabile al viaggiatore, il contratto può risolversi e il prezzo già pagato deve essere restituito, nei limiti e alle condizioni previste dal caso concreto.

La Cassazione ha inoltre chiarito che la presenza di un’assicurazione non modifica la natura del rapporto con il tour operator. Il contratto di viaggio e la polizza sono due rapporti distinti: il fatto che il viaggiatore abbia stipulato una copertura assicurativa non consente automaticamente all’organizzatore di trattenere le somme versate o di applicare penali se ricorrono i presupposti dell’impossibilità sopravvenuta.

La decisione è rilevante perché rafforza la tutela dei consumatori nei pacchetti turistici, ma non deve essere letta come una regola automatica valida per ogni rinuncia alla vacanza. La malattia deve essere seria, documentata e tale da rendere effettivamente impossibile la partenza o la fruizione del viaggio. Resta quindi decisiva la valutazione concreta delle circostanze, della documentazione medica e del tipo di contratto sottoscritto.

Per i viaggiatori il consiglio è pratico: comunicare subito l’impedimento al tour operator, conservare tutta la documentazione sanitaria, le ricevute di pagamento, il contratto di viaggio e l’eventuale polizza assicurativa. In caso di contestazione, questi elementi possono essere determinanti per far valere il diritto alla restituzione delle somme pagate.

Il principio che emerge dalla pronuncia è chiaro: quando non si rinuncia alla vacanza per scelta, ma perché una malattia grave e documentata rende impossibile partire, il tour operator non può trattare automaticamente il caso come un semplice recesso volontario soggetto a penali.

Cosa cambia dopo questa sentenza per i viaggiatori?

In pratica: se ti ammali in modo tale da non poter effettuare il viaggio, il contratto si risolve automaticamente e il tour operator deve restituire l’intero importo pagato. Non può applicare penali, non può scaricare la responsabilità sull’assicurazione. Il principio vale per i pacchetti turistici che rientrano nella normativa sui contratti di viaggio organizzato — ed è ora sancito in modo chiaro dalla Cassazione.

Per approfondire il tema dei diritti dei viaggiatori, leggi anche: Pacchetti vacanze, nuove regole UE: più tutele su rimborsi e fallimenti.

Sara Astorino

legale, consulente Aduc